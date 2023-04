Rat

Le Rat est sûr de lui et prêt à tout pour obtenir ce qu’il désire. Une fois passé à l’action, il réussira sans peine à tirer profit de chaque situation. Pas question de se laisser décourager dans la poursuite de sa route vers la gloire. En amour, la complicité fait des étincelles.

Buffle

Le Buffle se sent mûr pour relever de nouveaux défis. Extrêmement compétitif, il se lance sans le moindre état d’âme dans une course à l’innovation. Au préalable, il faut juste qu’il se libère de tâches annexes trop longtemps négligées. Une déclaration d’amour est dans l’air.

Tigre

L’évolution de carrière du Tigre est facilitée par la reconnaissance de ses pairs. Toutefois, la perspective de fausses promesses l’incite à redoubler de prudence. Des gains réconfortants adoucissent le quotidien. Sur le plan amoureux, des obstacles quasi invisibles subsistent.

Chat

Profitant d’une vie professionnelle plus stable et de finances plus saines, un sentiment de sécurité enveloppe le Chat. Toutefois, il doit se préparer à une évolution de carrière radicale. Côté cœur, baigné dans une ambiance tout feu tout flamme, le temps reste son meilleur allié.

Dragon

La constance porte toujours ses fruits un jour ou l’autre, sous quelque forme que ce soit. En cas de pourparlers, le Dragon se doit d’éviter toute crispation ou lancer de flammes. En amour, le temps est à l’ouverture des cœurs et à la considération de perspectives alternatives.

Serpent

Le Serpent fait preuve d’une détermination sans faille pour mener à bien ses nombreux projets. Tout entier consacré à sa tâche, il tend à négliger ses proches. Heureusement, ses généreuses ressources lui permettent de compenser son manque d’affection par un confort apprécié.

Cheval

Le Cheval profite d’un peu de répit, car les énergies de la semaine lui sont favorables. Ses investissements semblent prometteurs. Raison de plus pour se protéger des regards indiscrets et envieux. Célibataire, une rencontre surprenante pourrait bien bouleverser sa vie amoureuse.

Chèvre

Rien n’est plus inquiétant que l’observation d’une Chèvre qui surestime ses capacités. Heureusement qu’elle se méfie des solutions faciles! Il n’est jamais trop tard pour apprendre à équilibrer son budget. En amour, les occasions abondent. Aura-t-elle le discernement nécessaire?

Singe

Semaine de chance et de réforme pour le Singe. Sa sagacité lui permet de se distinguer au travail, où il peut s’attendre à une prime exceptionnelle. En amour, il prône la paix et la nouveauté, mais il est parfois tenté de privilégier l’argent au détriment des relations humaines.

Coq

Enfin une période d’épanouissement pour le Coq, à condition qu’il adapte ses ambitions à la réalité. L’écoute prime sur l’action. Attention, au passage, à ne pas laisser de factures en souffrance. Sur le plan amoureux, savoir garder les secrets illumine les cœurs déjà nobles.

Chien

Ceux qui parlent fort sont loin d’avoir toujours raison. Le Chien peut se contenter d’un rôle de modérateur tant que ses directives sont suivies. En matière de finances, pas de prêt sans garantie. La situation affective a beau ne pas être idéale, elle peut aisément être corrigée.

Cochon

Gourmand de la vie, le Cochon est ravi de pouvoir se concentrer sur ses aspirations personnelles. Un budget spécifique s’impose naturellement. Des rencontres aussi intenses que passionnées l’attendent, mais attention de ne pas se laisser submerger par des émotions incontrôlables.