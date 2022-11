Votre horoscope chinois du 10 au 16 novembre

Rat

C’est la belle vie pour le Rat, qui a réussi à dompter ses petites angoisses au profit d’une sérénité le menant vers des horizons pleins de jolies couleurs. Sur le plan amoureux, il se sent tout aussi bien dans ses pompes, et les projets vont bon train avec sa chère moitié.

Buffle

Autant le Buffle se sent investi dans ses nombreuses missions, autant il n’hésite pas à filer un coup de pouce à ceux qui pataugent à côté de lui. Une double casquette qui lui permet de s’émanciper… mais surtout d’avoir un agenda bien chargé. Heureusement qu’il adore ça!

Tigre

Pour l’esprit d’entreprise et les prises de décisions rapides, le Tigre sera champion cette semaine. Il aura aussi le chic pour stimuler et galvaniser son entourage, ce qui mènera tout le monde vers les sommets. Côté cœur, là non plus, il ne fait rien dans la demi-mesure.

Chat

Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, le Chat ne devrait pas prendre trop de risques. En effet, même s’il se montre passionné, la chance n’est pas forcément de son côté. Pas de panique: d’ici très bientôt, cette même chance va tourner… et il aura le monde à ses pieds!

Dragon

Ces derniers temps, le Dragon a dépensé beaucoup d’énergie. Mais l’heure de la détente est arrivée, et il devrait écouter son corps avant que celui-ci ne le trahisse. L’occasion de faire le point sur sa vie et ses envies, en s’autorisant une remise en question salvatrice.

Serpent

Faire preuve de patience, garder la mesure ou cogiter avant d’agir: le Serpent connaît la chanson par cœur, mais il n’a pas trop envie de l’entendre. Non, il préfère écouter son propre tempo, monter le volume jusqu’à l’excès et se délecter sur les refrains entêtants. Fiesta!

Cheval

S’il avance avec prudence et évite les décisions aléatoires, le Cheval se retrouvera dans une position très confortable pour avoir une belle vue d’ensemble sur la partie à jouer. Aussi, il pourra faire progresser ses pions avec habileté et sagesse, sans peur ni faiblesse.

Chèvre

La Chèvre sait que, parfois, pour obtenir une place au soleil, il faut apprendre à jouer des coudes. Elle ne s’en prive donc pas, consciente que ses idées sont un brin trop fantaisistes que pour faire l’unanimité. Mais ce qu’elle sait aussi, c’est que l’audace paye toujours!

Singe

Bonne nouvelle: le Singe a de grandes chances de voir aboutir ses projets à court terme. Il faut dire qu’il a mis de la qualité dans ses intentions et du panache dans ses actions. Côté cœur, les célibataires ont le vent en poupe, et les couples sont sur une jolie route…

Coq

La perfection n’est point de ce monde, et le Coq l’a enfin compris. Il se moque donc des aspérités, des petits nids de poule ou des minuscules accrocs dans le tissu, et il se débarrasse de toute appréhension. Ainsi, il file tout droit vers le succès… pour ne pas dire la gloire!

Chien

Un peu trop tendu par moments, le Chien ne devrait jamais hésiter à appuyer sur le bouton pause et à s’offrir une virée en forêt pour profiter d’un bon bol d’air automnal. De quoi rétablir son équilibre spirituel et recharger ses batteries… avant une fin d’année copieuse.

Cochon

Afin d’atteindre tous ses objectifs, le Cochon s’entoure de ses plus fidèles conseillers et de ses amis les plus sincères. Aussi, grâce à une machine bien huilée, rien ne lui résiste. Côté cœur, il a clairement décidé que c’était Noël avant l’heure: sa moitié est gâtée!