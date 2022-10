Votre horoscope chinois du 13 au 19 octobre

Rat

Afin d’élargir ses horizons, le Rat souhaite s’intéresser à des domaines qu’il ne connaît pas et découvrir des terres qu’il n’a jamais arpentées. Aussi, il fait des rencontres capables de lui ouvrir d’autres portes. Côté cœur, sa soif de sensations est tout aussi intense.

Buffle

Certes, on ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, on peut lui insuffler une nouvelle énergie et lui proposer des défis insoupçonnés. Le Buffle l’a bien compris, faisant appel à son imagination pour remotiver les troupes… qu’elles soient professionnelles ou familiales.

Tigre

En ce moment, le Tigre gère un projet de grande envergure, et la bonne nouvelle, c’est que son plan se déroule sans trop d’accroc. Côté cœur, il vit une période pour le moins agréable depuis qu’il a décidé que chaque journée devait être plus surprenante que la précédente.

Chat

Grâce à son excellente vitalité, le Chat peut se permettre de mettre les bouchées doubles pour arriver à ses fins. La fatigue repassera plus tard… ou pas. Très clairement, cet automne est le sien, et c’est avec une fougue herculéenne qu’il a décidé d’en prendre les rênes!

Dragon

De l’harmonie, de la sérénité et de la lucidité: telles sont les quêtes actuelles d’un Dragon en pleine métamorphose spirituelle. Au bout de son cheminement: un destin étincelant et des projets vibrants, qui vont prendre forme très naturellement. A lui la paix intérieure…

Serpent

Pour avancer, le Serpent sait qu’il doit faire preuve d’un esprit d’initiative sans faille. Il s’exécute, même s’il ne peut pas s’empêcher d’ingurgiter de la fantaisie dans ses actions et ses décisions. Côté cœur, les célibataires ne cherchent peut-être pas sur le bon chemin…

Cheval

Même si une crise survient, le Cheval ne doit pas prendre de décision trop hâtive. Mieux vaut s’offrir un temps de réflexion qui pourrait se révéler précieux dans la résolution du problème. A côté de cela, son planning est bien trop chargé: qu’il n’hésite pas à déléguer!

Chèvre

Le dynamisme de la Chèvre est éblouissant… et même contagieux. Ainsi, partout où elle passe, des sourires se dessinent, des maux se guérissent et des envies prennent vie. Sur le plan amoureux, son émotivité et sa sensualité se mettent au service de ses histoires passionnées.

Singe

Une période haute en couleurs attend le Singe. L’occasion de faire de grandes choses sans craindre d’être refroidi par une tempête soudaine. Une belle opportunité, aussi, pour les éternels célibataires en quête de l’âme sœur: il y a de la douceur et de la magie dans l’air…

Coq

C’est un peu comme si les choses arrivaient vers lui sur un tapis rouge. La chance, les rencontres enrichissantes, les projets insolites et même les opportunités sentimentales. Le Coq n’a qu’à tendre la main et se servir, puis à profiter pleinement et, surtout, sereinement.

Chien

Les choses bougent et les personnes changent. Mais le Chien, lui, reste le même: enjoué, fixé sur ses objectifs et prêt à en découdre si nécessaire. Une ténacité légendaire qui ne l’empêche guère d’être admiré par ses paires. Parfois, il sert même d’exemple: quel honneur!

Cochon

Epaulé par ses amis comme par sa famille, le Cochon enchaîne les victoires. Son caractère intransigeant et ses opinions franches vont néanmoins provoquer quelques remous. Cela s’appelle le revers de la médaille, mais bien sûr, il saura négocier chaque cas avec le sourire.