Votre horoscope chinois du 15 au 21 juin

Rat

Le Rat apprend à tirer parti des situations difficiles. Chaque nouveau défi est un prétexte d’apprentissage. En dépit de quelques renoncements, il n’abandonne pas les petits plaisirs du quotidien. Dans l’intimité, la complicité se renforce, animée par un brin de folie bienvenu.

Buffle

Face aux opportunités du moment, le Buffle n’a aucune raison de ne pas afficher son sourire le plus radieux. Car étonnamment, ses projets progressent, même s’il doit éviter de gaspiller ses acquis par un enthousiasme débridé. En amour, trop d’individualisme nuit à la vie à deux.

Tigre

Le Tigre doit apprendre à déléguer pour se libérer de son labeur quotidien, sans négliger de récupérer ce qui lui revient de droit. Il verra ainsi sa situation et ses projets monter en gamme. Côté amour, spontanéité et authenticité renforcent la relation naissante, pour le moment.

Chat

Grâce à une relation fidèle, le Chat surmonte haut la main les défis de la semaine. Plus il s’affirme positivement, plus il s’attire la chance. Les finances peuvent requérir une attention spéciale. Au sein du couple, se dévoiler un peu permettrait de ressentir la douceur de l’amour.

Dragon

Les idées conservatrices déçoivent le Dragon, avide d’excitation et de nouveauté. Mais pour l’instant, il doit préserver son bien-être face au mirage des illusions. Dans sa quête affective, une rencontre surprenante l’attend à la croisée des chemins, avec passion et paillettes.

Serpent

Le Serpent traverse une période contrastée, parsemée de joies comme de déconvenues. Financièrement, sa situation devrait s’améliorer grâce à un changement d’environnement. En amour, il fait face à des scénarios maintes fois vécus. A lui de maîtriser ses actions en toute occasion.

Cheval

Le Cheval tire profit d’une semaine lucrative, où son individualisme l’incite à épargner sagement. Un voyage est planifié. Côté amour, il se montre réceptif aux nouvelles rencontres. Mais bien qu’il soit enclin à lâcher la bride, il n’est pas à l’abri de coups de cravache inopinés.

Chèvre

La Chèvre connaît une semaine favorable, d’amélioration de son statut et de sa popularité. A l’occasion de ses pérégrinations, elle fait de nouvelles rencontres positives qui l’aident à asseoir son influence. Côté cœur, la case amitié peut aussi lui convenir, dans un premier temps.

Singe

Le Singe profite d’une semaine agrémentée d’escapades et de découvertes. D’humeur légère, il se réjouit de sa stabilité financière. Les maux du passé ne l’effraient plus. En amour, il compose en souriant avec ses frustrations et ajuste ses attentes pour résoudre d’éventuels conflits.

Coq

C’est une semaine en demi-teinte pour le Coq, jalonnée d’obstacles rugueux mais surmontables. Il lui faut tempérer ses ambitions et user de diplomatie. Fort heureusement, un gain providentiel pallie ses soucis d’argent. Quant à l’amour, la joie domine dans le foyer, tant mieux!

Chien

Le Chien profite d’une phase d’essor et de progrès. En pleine ascension, la chance est à ses côtés dans toutes ses démarches. Dans le domaine amoureux, il est temps d’abandonner les anciennes techniques de séduction pour en acquérir de nouvelles, sans trop se bousculer.

Cochon

La force de caractère du Cochon peut intimider. Pour le moment, il préfère éviter les spéculations risquées et les litiges sans fin. En amour, une fermeté exemplaire face à toute tentative d’abus est le meilleur moyen de se défendre contre ceux qui ne connaissent aucune limite.