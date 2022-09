Votre horoscope chinois du 16 au 22 septembre

Rat

Trop dispersé, le Rat a du mal à se concentrer sur une tâche et ne parvient pas à rayer des lignes de sa to-do list. Seule solution: s’arrêter, respirer un grand coup et repartir de zéro, en faisant les choses de façon posée. Quand on se montre méticuleux, tout va mieux!

Buffle

Le Buffle ne prend aucun risque pour faire avancer ses pions, convaincu que l’échiquier est trop encombré pour le moment. Il préfère attendre le bon moment pour se frayer habilement un passage… et mieux surprendre son adversaire. Résultat: une partie remportée haut la main.

Tigre

Grâce à un état d’esprit très positif, le Tigre n’a pas peur de prendre des risques et de s’aventurer sur des terrains dont il ne connaît pas forcément chaque recoin. Autant dire qu’il va étonner tout le monde… et lui-même en premier. Côté cœur, il a clairement la dent dure.

Chat

C’est simple: le Chat peut faire n’importe quoi, puisque tout lui sourira. Que ce soit en amour ou en amitié, sur le plan des finances ou dans la sphère professionnelle, il n’a qu’à bouger le petit doigt pour que les choses s’imbriquent comme il le souhaite. Joie intense!

Dragon

Le Dragon a accumulé suffisamment de déboires ces derniers temps: place à une période d’accalmie, de sérénité et même de remise en question. De quoi le préparer à une nouvelle ère de conquêtes… et de victoires, qui ne manqueront guère de le rendre plus téméraire que jamais.

Serpent

A la fois remuant et impatient, le Serpent est en quête de nouvelles sensations et d’électriques frissons. Peu importe la route qu’il doit emprunter, il compte bien y faire des rencontres passionnantes, galvanisantes… pour ne pas dire époustouflantes. C’est parti mon kiki!

Cheval

Initiant cette période sur des chapeaux de roue, le Cheval multiplie les salves victorieuses pour triompher sur tous les fronts. Il ne cherche aucune médaille, mais juste de la satisfaction personnelle. C’est sa vitamine à lui et sa façon d’avancer, difficile de le lui reprocher.

Chèvre

Adoptant un profil bas, la Chèvre joue la carte de la discrétion… et de l’efficacité. Dans son petit sous-marin, rien ne peut l’atteindre et, en même temps, rien ne peut l’arrêter. Autant dire que sur le plan relationnel, ça manquera un peu de dialogue et, donc, de complicité.

Singe

Lucidité, sens des responsabilités et fiabilité permettent au Singe de mener rondement ses affaires. Il se montre également très disponible afin de prêter main forte aux projets de ses collègues ou de ses amis. Côté cœur, l’harmonie est totale et les célibataires se régalent.

Coq

C’est une période assez calme qui se profile pour un Coq qui n’a pas trop envie qu’on vienne le titiller, et encore moins le secouer. Même sur le plan amoureux, il préfère laisser sa moitié prendre les choses en main… ce qui provoquera d’inévitables mais éphémères tensions.

Chien

Une rencontre phare pourrait bien surprendre le Chien et l’obliger à changer sa vision des choses. De quoi le sortir de sa zone de confort et l’emmener vers des contrées où il pourra – enfin? – faire parler sa créativité. Au passage, il en profitera pour voir la vie en… zen.

Cochon

Le Cochon essaye de se montrer plus indulgent avec ceux qui l’entourent: ses enfants, ses collègues ou même la personne qui partage sa vie. Car il sait que, parfois, son impulsivité peut le rendre un brin intolérant. Pour le reste, il a des jolis projets qui prennent vie.