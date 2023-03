Votre horoscope chinois du 16 au 23 mars

Rat

Cette semaine présente des défis pour le Rat, avec des opportunités à la clé. Ses actions passées lui permettent de garder l’avantage face à ses rivaux. Côté finances, l’audace paie. En amour, les mésententes fatiguent l’esprit et le cœur. Après tout, qui aime bien châtie bien.

Buffle

Le Buffle adopte une attitude bienveillante face à la vie, malgré les obstacles rencontrés. Il parvient à voir chaque défi comme une opportunité de croissance personnelle. Sur le plan affectif, il est possible qu’il soit encore sous le charme d’une rencontre récente. A confirmer!

Tigre

Le Tigre aborde la vie avec une perspective unique, grâce à sa vision claire et précise. Au travail, il sait faire les bons choix. Cependant, il doit être vigilant en matière de finances. En amour, las du passé, il tournerait bien la page avec ceux qui l’ont déçu. Pas de regrets.

Chat

Le Chat est confronté à une concurrence acharnée à son travail, mais il est prêt à se battre. Sa détermination et ses qualités de stratège lui donneront l’avantage. En amour, et bien que l’ambiance soit agitée, il fera en sorte de rester calme et courtois en toutes circonstances.

Dragon

Le Dragon donne le meilleur de lui-même, avec à la clé une rentabilité financière intéressante dans un avenir proche. Cependant, il doit modérer ses aspirations et ne pas entretenir des attentes irréalistes. Sur un plan émotionnel, il y a toujours un début à tout. L’honnêteté paye.

Serpent

Le Serpent pourrait essuyer des revers en raison de jalousies voilées de son entourage professionnel. Qu’il ouvre l’œil et, surtout, qu’il surveille ses arrières! Par ailleurs, il lui faut anticiper des dépenses imprévues. En amour, certaines questions peuvent rester sans réponse.

Cheval

Le Cheval doit maintenir un équilibre entre son travail et sa vie personnelle pour éviter tout risque de surmenage. Côté finances, il devra temporiser certains projets d’achat. En amour, la chance est bien présente, mais il lui faudra faire preuve de créativité et d’ingéniosité.

Chèvre

La Chèvre étoffe son réseau et entame une phase propice à la réalisation de ses aspirations professionnelles. Elle peut également s’attendre à rencontrer l’amour. Il est cependant crucial de conserver un bon équilibre pour saisir à temps toutes les opportunités qui se présentent.

Singe

Le Singe, lancé sur sa dynamique, est en mesure de réaliser de grandes choses professionnellement. Des associations fructueuses ont permis d’asseoir sa notoriété. En amour, pas de précipitation. En couple, les décisions prises à deux sont toujours celles que l’on regrette le moins.

Coq

Le Coq, plus à l’aise quant à ses responsabilités, traverse une période bénéfique. Sur le plan financier, les indicateurs sont au vert. Dans le cadre d’une relation amoureuse, il est judicieux d’éviter toute critique facile, car tout le monde n’a pas la même capacité de résilience.

Chien

Le Chien est capable de manifester sa bravoure en prenant des décisions audacieuses et bénéfiques pour le bien commun. Sur le plan affectif, l’altruisme et la dévotion peuvent être des atouts, mais ils peuvent aussi faire obstacle à la tranquillité. Il va falloir faire des choix.

Cochon

La semaine du Cochon est marquée par une bonne ambiance au travail, due à une réorganisation ou une promotion. Dans ce moment d’euphorie, il est important de contrôler son enthousiasme. En amour, la qualité du dialogue ouvre des perspectives à des relations jugées fragiles.