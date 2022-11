Votre horoscope chinois du 17 au 23 novembre

Rat

Félicitations à lui: le Rat a gagné son combat contre l’anxiété et la nervosité. Le voilà donc paré pour des journées paisibles en compagnie de ses amis ou de sa famille. Les célibataires, eux, en profitent pour affûter leurs armes de séduction, et rien ne leur résistera!`

Buffle

La modération en toutes choses s’imposera, pour un Buffle qui a eu tendance à enchaîner les petits excès ces derniers temps. Comme la fin d’année approche à grandes enjambées, mieux vaut prendre les devants. Côté cœur, il se sent protégé, écouté et, par conséquent, comblé.

Tigre

Le Tigre est en proie aux mirages, aux coups d’épée dans l’eau et aux malentendus. Bref, il n’a pas les yeux en face des trous et son esprit brouillé l’empêche de discerner la réalité. Pas de panique: un peu de repos, des activités au grand air, et tout rentrera dans l’ordre.

Chat

C’est connu: le Chat déteste rester inactif. Là, il a d’autant plus la bougeotte que son destin semble lui réserver d’agréables surprises. Il court donc dans tous les sens en écoutant ses envies et ce que son cœur lui dit. Sur le plan amoureux, il se montre tout aussi enjoué.

Dragon

Le Dragon résiste aux tentations, et il a probablement raison. Que ce soit la gourmandise ou la luxure, le chant des sirènes est ensorceleur, mais il saura lutter avec patience et sagesse. Résultat: il pourra se pencher sur des projets qui méritent une véritable attention.

Serpent

La satisfaction se trouve dans les choses simples, mais aussi tout au bout de ces petits obstacles a priori anodins et surmontés avec brio. Le Serpent l’a bien compris, et il finit même par prendre du plaisir à se lancer lui-même de nouveaux défis. La routine, non merci!

Cheval

D’excellente humeur, le Cheval sautille de joie à l’idée de transformer ses idées en empire, et de semer un peu partout les graines de sa future gloire. Quand il sera descendu d’une marche, il pourra constater à quel point tout cela exige des efforts… qu’il est prêt à fournir.

Chèvre

La Chèvre déborde à la fois d’énergie et de fantaisie, ce qui la mène vers des sommets de créativité insoupçonnés. Profitant de cette fièvre artistique, elle décide de modifier la déco de sa maison… et de sa vie, en y greffant des petits changements qui lui feront un bien fou.

Singe

Non, le Singe n’a plus besoin de se demander quelle tuile va encore lui tomber sur la tête. A force de persévérance, il maintient l’équilibre dans son quotidien agité. Mieux: il finit par récolter des jolis lauriers pour ses actes inspirés. Côté cœur, son couple est un roc!

Coq

Les efforts du Coq portent leurs fruits, et il jubile! Comme quoi, il a bien fait de consacrer une bonne partie de son temps aux choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Aussi, afin de profiter dignement de ses récompenses, il se dit qu’il prendrait bien… quelques vacances.

Chien

Plus sociable que d’habitude, le Chien ne manque pas une occasion de sortir de sa zone de confort afin de faire des rencontres inattendues. Celles-ci pourraient d’ailleurs déboucher sur de belles opportunités: à lui d’être sur la balle et de garder les yeux bien ouverts!

Cochon

Le moral du Cochon est bon, ses idées sont excellentes, et cette fin d’année déborde décidément de jolis projets. Autant dire que la vie est belle, et qu’il faudra beaucoup pour venir perturber l’harmonie qui y règne. Même côté cœur, il nage dans un océan d’intense bonheur…