Rat

La vérité se manifeste d’elle-même, bien que les remarques puissent être désagréables à entendre. La clarification des zones d’ombre est essentielle pour permettre des jugements équitables de la part du Rat. En amour, rien ne presse. Mais une session de cache-cache est bien prévue.

Buffle

Pour sortir de sa routine, le Buffle s’offre une escapade afin de se changer les idées, avec à la clé des découvertes aussi excitantes qu’enrichissantes. Mais attention, tout ce qui brille n’est pas forcément de l’or. En amour, pas de panique! Les réponses viendront en leur temps.

Tigre

Le Tigre commence la semaine avec l’esprit clair et une attitude positive. La chance lui sourit et ses nouveaux projets se concrétisent. Période favorable aux investissements. En amour, il est essentiel de maintenir une communication ouverte et honnête pour éviter tout malentendu.

Chat

Les projets du Chat profitent d’une meilleure organisation et d’une gestion maîtrisée de ses dépenses. Il plante les graines qui prospéreront dans les jours à venir. En amour, une période fusionnelle se profile: les critiques ne feront qu’ajouter de la saveur aux plaisirs masqués.

Dragon

Le Dragon fait face aux épreuves avec résilience, fait taire les ragots et remporte ses procès. Grâce à son sens de l’organisation, il réussit à s’en sortir sans dommages. De bonnes nouvelles financières se profilent. En amour, les cicatrices du passé sont surmontées bravement.

Serpent

Des voyages enrichissants humainement offrent au Serpent les moyens de trouver les bons partenaires pour ses loisirs. Mais gare à l’impulsivité intellectuelle! Côté cœur, la sérénité en amour requiert aussi un entourage bienveillant et de la discrétion pour saisir le vrai bonheur.

Cheval

Sur les sentiers qu’il a décidé d’arpenter, le Cheval est en phase de trouver des défis et des occasions intéressantes à saisir. Mais partager son gâteau n’est pas son point fort. Pourtant, il a tout à y gagner. Côté cœur, la roue cosmique tourne, révélant un printemps de renouveau.

Chèvre

Quoi qu’il arrive, la Chèvre finira par exprimer clairement ses ambitions pour progresser. Parfois, les portes s’ouvrent d’elles-mêmes. Les dépenses quotidiennes doivent être contrôlées. En amour, il faut garder les pieds sur terre et savoir discerner les véritables intentions.

Singe

Une période riche en émotions se profile pour le Singe, qui finira par retrouver le sourire. Il bénéficie du soutien de son entourage, malgré quelques défis financiers inattendus. Sur le plan sentimental, les jours à venir offrent de nombreuses possibilités: à saisir ou à laisser.

Coq

Le Coq, sortant tout juste d’une période délicate, prend les choses avec plus de philosophie. Sur le plan financier, les conseils avisés d’un avocat mériteraient peut-être d’être entendus. En amour, les plaisirs éphémères sont accessibles, mais pourquoi guère chercher si loin?

Chien

Les engagements du Chien lui offrent en retour de belles opportunités sur le plan matériel. L’argent pourrait bien couler à flots. Sentimentalement, la semaine lui est également favorable s’il souhaite ouvrir son cœur, à condition que cela demeure dans les limites du raisonnable.

Cochon

Les défis permettent au Cochon de prouver sa détermination dans ses engagements. Apprendre à lâcher prise est néanmoins essentiel. Par ailleurs, des imprévus financiers sont à craindre. En amour, une communication sincère mais délicate est le meilleur des ciments.