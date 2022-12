Votre horoscope chinois du 1er au 7 décembre

Rat

D’habitude, le Rat n’est pas du genre à s’inquiéter pour un rien. Mais durant la semaine qui arrive, il sera légèrement à fleur de peau et il n’aura pas vraiment les yeux en face des trous. Côté cœur, dès lors, s’insinuent des petits malentendus… mais rien de trop tendu.

Buffle

Grâce à son sens pratique et à son indéfectible logique, le Buffle parvient à accomplir chacune de ses missions avec brio. Au passage, il résout les équations qui lui compliquaient la vie, histoire d’être bien dans ses baskets et vivre une fin d’année en toute légèreté.

Tigre

Pas de précipitation: le Tigre doit vraiment penser à ménager ses forces, à s’autoriser de fréquentes plages de repos et à s’imposer une bonne hygiène de vie. Beaucoup de choses à la fois? Pas vraiment: en agissant pas à pas, tout cela lui semblera plus aisé que d’apparence.

Chat

Même si le Chat déborde d’idées et de projets, il va devoir compter sur quelques petits blocages imprévus. Bien sûr, son éternelle sagesse l’aidera à traverser cette période agitée. Et après la pluie… le beau temps! Côté cœur, ses journées sont pleines d’agréables saveurs.

Dragon

Parfois, le Dragon a la sensation d’avancer dans l’obscurité, mais ce n’est pas grave: les lumières des chandelles peuvent lui ouvrir les yeux sur des choses insoupçonnées. Sur le plan amoureux, les célibataires auront du baume au cœur en cette fin d’année… à se damner!

Serpent

Oui, il y aura des jours meilleurs, mais ce n’est pas une raison pour s’apitoyer sur son sort. Blotti chez lui, le Serpent n’accepte les conseils que de ses proches. Et dès que l’éclaircie surgit, il refait parler son génie. Côté cœur, un vent de douceur frappe à sa porte…

Cheval

Cette période est émaillée de coups d’éclat et de succès fracassants. De quoi rassurer un Cheval qui commençait à sérieusement douter de ses capacités. Se montrant à la fois inventif, espiègle, enjoué et cocasse, il retourne chaque situation en sa faveur… et avec ardeur!

Chèvre

La Chèvre évolue dans un galvanisant climat de sérénité et d’euphorie. Elle dit «oui» à tout, convaincue que chaque projet mérite d’être transformé en succès. Déterminée, elle met tout en œuvre pour parvenir à ses fins, peu importe, au fond, ce que lui réserve le destin.

Singe

Plein de tonus et d’enthousiasme, le Singe réussit à ne pas se laisser entraîner par l’atmosphère parfois maussade d’un automne lunatique. Il faut dire qu’il mène une existence quasiment irréprochable et sans excès notable. De quoi passer de brillantes fêtes de fin d’année!

Coq

Oubliées, les déceptions sentimentales. Finis, les déboires professionnels. Le Coq a réussi à effacer tous les nuages qui obscurcissaient son ciel, et il est de retour avec d’excellentes intentions. Autant dire qu’il s’apprête à vivre des journées captivantes… voire mémorables.

Chien

La chance est là, les idées ne manquent pas, et les intuitions sont bonnes. Pas de doute: le Chien est au sommet de son art, et ses adversaires devront se lever à l’aube pour le faire vaciller de son piédestal. Côté cœur, il connaît des nuits tantôt tendres, tantôt torrides.

Cochon

Le Cochon veut vivre de belles et grandes aventures… et il veut que cela dure. Sa famille et ses amis sont d’ailleurs les bienvenus à bord, du moment que chacun respecte le mot d’ordre du capitaine: bonne humeur générale, sinon rien! Autant dire que la croisière s’amuse…