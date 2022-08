Votre horoscope chinois du 2 au 9 septembre

Rat

Faisant preuve d’une grande ténacité, le Rat n’a pas la moindre difficulté à faire progresser son navire vers des eaux clémentes, laissant les flots agités derrière lui. Autant dire qu’il n’a peur de rien, même pas des challenges qui semblent un brin trop grands pour lui.

Buffle

La rentrée ne fait pas trop peur au Buffle, qui a entamé cette période sur les chapeaux de roue. Débordant d’énergie, il en profite pour renouer contact avec de vieux amis qui lui manquent. Il prend également soin de son couple en organisant des petits dîners… mémorables.

Tigre

Après avoir semé pas mal de graines ces dernières semaines, le Tigre en récolte aujourd’hui les fruits. Il peut se féliciter de sa patience: les résultats sont beaux et prometteurs. Côté cœur, il prend la direction que lui dictent ses envies… et il n’est pas déçu non plus.

Chat

Non, le Chat n’a pas plus de problèmes qu’avant les vacances: c’est dans sa tête que cela se passe la plupart du temps. Dans les faits, tout se déroule plutôt bien, et quand ce n’est pas le cas, son entourage est prêt à lui donner un coup de main. Au diable, le pessimisme!

Dragon

C’est surtout sur le plan amoureux que le Dragon va connaître ses plus gros frissons cette semaine. Serments enflammés, passions dévorantes et aventures enivrantes figurent au menu. Et, oui, ce sera aussi le cas pour les célibataires qui commençaient légèrement à désespérer…

Serpent

La rentrée se passe à merveille pour un Serpent qui avance lentement mais sûrement vers un étincelant épanouissement personnel. Il a retrouvé confiance en lui et en ses qualités, il n’a peur de rien ni de personne, et partout où il passe, on s’incline devant son charisme luisant.

Cheval

En proie au doute, le Cheval n’a peut-être pas eu des vacances suffisamment longues que pour recharger totalement ses batteries et ses facultés d’auto-jugement. Mais pas de panique: il se remettra très vite en selle, puis en route vers de nouvelles et brûlantes aventures!

Chèvre

Afin d’affronter les petits pépins du quotidien, la Chèvre va puiser dans ses souvenirs personnels où les solutions se ramassent à la pelle. A côté de cela, elle est consciente qu’elle ne fait pas beaucoup d’étincelles, mais son objectif est surtout d’éviter… l’excès de zèle.

Singe

Même après cet été bien ensoleillé, le Singe a encore et toujours envie de prendre le large. Etrange? Pas forcément: il n’a pas de grands et fervents projets en tête, ce qui lui donne la bougeotte. Côté cœur, par contre, il apprécie la stabilité qui règne dans sa relation.

Coq

Déterminé, volontaire et même téméraire, le Coq est prêt à tout pour transformer cette rentrée en succès. Il sera même aidé par la chance, qui lui sera d’un grand secours afin de peaufiner les petits détails ou forcer le destin si nécessaire. Côté cœur, c’est que du bonheur!

Chien

En cette période, le Chien a besoin de prendre du recul, histoire de mieux se questionner sur son avenir. Sa famille l’accompagne dans ses réflexions, tandis que ses amis lui offrent leurs précieux conseils. Mais bien sûr, après, c’est à lui que reviendra toute décision.

Cochon

Oui, c’est la rentrée. Mais le Cochon refuse de s’y aventurer avec des pieds de plomb, préférant miser sur son incurable imagination pour affronter vents et marées. Aussi, tout se passe en douceur et en légèreté, comme si le mot «stress», pour lui, n’avait jamais existé.