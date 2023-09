Votre horoscope chinois du 21 au 27 septembre

Rat

Malgré quelques moments d’incertitude, le Rat trouve toujours des raisons pour garder le sourire. Côté matériel, sa prudence le sert bien, en particulier quand de vieilles connaissances refont surface. La fin de semaine lui réserve une victoire inattendue sur le plan sentimental.

Buffle

Empli de sagesse, le Buffle puise sa force dans la profondeur de ses liens. Il sait qu’en toute circonstance, il pourra compter sur la bienveillance de ses proches. Mais en amour, c’est à lui d’accepter l’autre tel qu’il est plutôt que de lui imposer des convenances surannées.

Tigre

Dans la danse de la vie, le Tigre est l’élégance incarnée, chacun de ses gestes un art subtil. Sa situation confortable lui donne des idées folles. En amour, il se dessine comme l’étoile filante d’une nuit d’automne, source ineffable d’instants magiques pour l’élu(e) de son cœur.

Chat

Submergé par les obligations, le Chat court après de fugaces moments de tranquillité. Il a grand besoin de recharger ses batteries s’il veut éviter d’enchaîner de regrettables déconvenues. Sentimentalement, les soirées calmes passées en bonne compagnie lui offrent un répit mérité.

Dragon

Le Dragon tire de nouvelles énergies des vibrations orangées de l’automne. Bien qu’il se sente parfois isolé, il est conscient que chaque jour apporte son lot de surprises. En amour, tout comme en amitié, il sait qu’il faut parfois simplement laisser le temps faire son œuvre.

Serpent

Le Serpent déploie une intelligence remarquable pour décrypter les énigmes les plus ardues. Ses mouvements, toujours calculés, recèlent une insondable sagesse. En amour, il a la capacité de trouver le bonheur sans trop de peine, à moins qu’il ne préfère s’égarer volontairement.

Cheval

Emporté par les souvenirs de l’été passé, le Cheval avance d’un pas nouveau. Il n’est pas de ceux qui forcent le destin, préférant laisser les événements suivre leur cours. C’est à son grand étonnement que de magnifiques surprises surgissent au gré de ses errances sentimentales.

Chèvre

Dans le doux refuge de son foyer, la Chèvre fait son introspection. Les souvenirs estivaux se prolongent au détour de repas chaleureux et de rires partagés. Ces moments de convivialité avec ses proches lui confèrent la force de poursuivre avec succès ses projets les plus ambitieux.

Singe

Avec une détermination inébranlable, le Singe façonne sa destinée. Ses décisions équilibrées lui valent respect et admiration de son entourage. Financièrement, il finira par dénicher les bonnes affaires. En amour, il s’offre le refuge doux et protecteur d’une vie plus calfeutrée.

Coq

Porté par les doux vents de l’automne, le Coq est invité à vivre pleinement chaque instant. Ses amis lui indiqueront le chemin à suivre. En matière d’amour, une franche spontanéité pourrait lui ouvrir la porte de souvenirs inoubliables. Les étoiles semblent conspirer en sa faveur.

Chien

La semaine promet sérénité et succès au Chien. Ses efforts antérieurs commencent à payer, avec des premiers signes de réussite. Même si ses gains sont encore modestes, il peut déjà se féliciter de cette progression. En amour, son assurance naturelle attise toutes les convoitises.

Cochon

Le Cochon, bercé d’espoir, se dessine un avenir lumineux. Chaque jour est un tableau vivant de rires et de rêves enjoués. Heureux, il se laisse porter par des flots de douceur, trouvant réconfort et sérénité dans les bras de l’être aimé. La chance lui sourit s’il reste désintéressé.