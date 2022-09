Votre horoscope chinois du 22 au 28 septembre

Rat

Le Rat a l’impression qu’autour de lui, les choses ne tournent pas rond… et il a quand même un peu raison. Mais plutôt que de se laisser embarquer dans cette douce folie ambiante, il garde les pieds sur terre. Pareil sur le plan amoureux: il se montre sincère dans ses aveux.

Buffle

En général, le Buffle n’aime pas les lundis. Mais cette semaine, ce sera pareil pour le mardi, le mercredi et tous les autres jours de la semaine. Autant dire qu’il n’est pas en pleine forme et qu’il vaut mieux le laisser tranquille, dans son coin, le temps que l’orage passe.

Tigre

De belles opportunités se présentent au Tigre, et il souhaitera les exploiter dans les plus brefs délais. Il n’a plus envie d’attendre son heure de gloire: il fonce. Côté cœur, les difficultés conjugales disparaîtront comme par enchantement, grâce à une complicité retrouvée.

Chat

Les problèmes à résoudre, le Chat adore ça. Et plus l’énigme est rude, plus il se délecte. Tant mieux, car en cette période, il aura besoin de tout un trousseau de clés afin d’ouvrir les portes qui se présentent à lui. Côté cœur, par contre, il semble avoir la solution à tout…

Dragon

Des événements a priori sans importance vont venir bouleverser la vie du Dragon et provoquer des réactions disproportionnées. Il y répondra tantôt avec colère, tantôt avec sagesse, acceptant malgré lui cette partie de yo-yo frénétique. A la fin? Il gagnera haut la main!

Serpent

Si le Serpent ne veut pas provoquer trop de tempêtes autour de lui, il devra impérativement mettre un peu d’eau dans son vin. La bonne nouvelle, c’est que ce même vin aura alors le goût rassurant des fruits sucrés, avant de provoquer en lui une ivresse berçante et inspirante.

Cheval

Le Cheval en veut beaucoup… à lui-même, fâché de ne pas avoir réussi à marquer des points au moment où la victoire semblait si proche. Mais il remonte très vite à bord de sa frégate, bravant les vents et les vagues pour atteindre la destination voulue. Tonnerre de Brest!

Chèvre

Ici ou là, la Chèvre a du mal à être totalement maîtresse d’elle-même. Le problème, c’est qu’elle a parfois tendance à agir en dépit de tout bon sens et à foncer tête baissée vers des oasis… qui ne sont que des mirages. Côté cœur, elle trouve une écoute et une aide précieuses.

Singe

Débordant de vivacité, le Singe se prépare à une semaine bien chargée qui devrait lui apporter de belles satisfactions. Il doit juste éviter de pécher par excès de confiance, pour ne subir aucune déception. Sur le plan amoureux, le climat est favorable pour les célibataires.

Coq

On ne dit pas que le Coq doit croire aux miracles, mais de temps en temps, il devrait avoir foi en sa bonne étoile et accepter que certaines choses étranges se manifestent pour lui venir en aide. La preuve: cette semaine, il devrait connaître des frissons… déconcertants.

Chien

La famille et les amis d’abord! C’est comme ça, et pas autrement, que le Chien envisage cette période qui sera placée sous le signe de la pure détente. Les conséquences? Un moral en hausse, de l’énergie à revendre et un tas de projets qui ont le don de lui donner la banane.

Cochon

Grâce à son esprit de (ré)conciliation, le Cochon parviendra à s’attirer la sympathie de tout le monde et même à faire la paix avec de vieux ennemis. Même s’il surveille toujours ses arrières, il avance ainsi de manière sereine sur les sentiers de la gloire et de la félicité.