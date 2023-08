Votre horoscope chinois du 24 août au 1er septembre

Rat

Adepte des aventures, le Rat est invité à la prudence face aux belles paroles et aux faux amis, l’ère actuelle permettant de tout vérifier. En amour, il lui est recommandé de jouer cartes sur table, évitant ainsi que la jalousie ne vienne s’immiscer dans ses relations personnelles.

Buffle

Le Buffle connaît une phase plus douce qu’anticipée: accords inattendus, tracas quotidiens résolus et problèmes financiers en suspens. Qu’il maintienne son allure présente! En amour, après les intempéries, de radieuses éclaircies illuminent les terres fertiles et détrempées.

Tigre

Les vacances du Tigre prennent fin. Au risque d’un retour de bâton, l’éthique doit être au cœur de sa rentrée. En matière sentimentale, inutile de poursuivre un train qui a déjà quitté le quai. Il se doit d’embrasser cette réalité et explorer d’autres sources de divertissement.

Lapin

La solidarité est une source d’épanouissement pour le Chat qui, désormais, accueille volontiers l’aide d’autrui. Il se montre même disposé à écouter les conseils. En amour, l’harmonie prévaut quand les cœurs fusionnent dans la bienveillance.

Dragon

Serein, le puissant Dragon se prépare aux épreuves de la rentrée avec une ingénieuse audace. En amour, bien que l’embrasement du présent puisse l’éblouir quelque peu, il est crucial de rester vigilant face aux vérités perturbantes. A prendre ou à laisser, telle est l’interrogation.

Serpent

Le Serpent analyse, décide, puis avance avec fermeté, la chance étant son alliée. A moins d’une organisation irréprochable, la rentrée s’annonce quelque peu fatigante. En amour, les commérages ne l’affectent plus. D’autres préoccupations bien plus cruciales captent son attention.

Cheval

En quête d’élan créatif, des rencontres stimulantes élargissent les perspectives du Cheval. Cependant, il doit choisir sa voie avec soin avant de s’engager, notamment financièrement. Son cœur charmant faisant l’objet de luttes enflammées, une multitude de choix s’offrent à lui.

Chèvre

Prudente, la Chèvre esquive les péripéties hasardeuses, quitte à déplaire. Elle régule rigoureusement ses finances, dédaignant les conseils impulsifs des novices. Etonnamment patiente, elle guette sereinement le moment où Cupidon lui offrira son présent tant mérité.

Singe

Des jours paisibles attendent le Singe: exploration, découvertes et humeur sereine sont à l’agenda. Sur le plan financier, tout est en ordre. En amour, qu’il conserve son sang-froid! Il est certain que les actes ont plus de valeur que les belles paroles ou les promesses hâtives.

Coq

La semaine du Coq s’annonce délicate, avec des réactions inattendues de ses proches. L’été a rendu ses finances exsangues, donc prudence. En amour, une approche plus tendre est avisée pour éviter tout conflit inutile. Qu’il soit attentif aux remarques qui pourraient blesser!

Chien

En vue de la rentrée, le Chien a pas mal de pain sur la planche. Entre surprises et changement de rythme, il risque de ne plus savoir où donner de la tête. En amour, une phase d’introspection s’impose. Son âme jumelle est toute proche. Il lui suffit d’être attentif aux détails.

Cochon

La rentrée apporte ses joies comme ses déceptions au valeureux Cochon. En cas de revers, un solide coup de main de ses proches lui fera le plus grand bien. Dans le domaine sentimental, le soutien infaillible de son cercle d’amis suffit à réjouir son cœur. Tout finit par s’arranger.