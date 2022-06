Votre horoscope chinois du 24 au 30 juin 2022

Rat

A condition de ne prendre aucune décision à la légère et d’écouter les desiderata de ses proches, le Rat saura manœuvrer sa barque avec une maîtrise saisissante. Il en profitera pour coiffer tous ses adversaires au poteau, s’avançant seul vers une victoire retentissante.

Buffle

Le Buffle ne sait que trop bien ce que signifie le verbe «persévérer», et c’est précisément ce qu’il va devoir faire cette semaine. En cause: un destin qui tente de lui jouer des vilains tours, mais qu’il parviendra à dompter avec une épatante et intransigeante témérité.

Tigre

Rien ne sert de ruminer les problèmes. Mieux vaut tourner la page très vite et de manière sereine, histoire de ne pas vagabonder sur des longs chemins qui ne mènent nulle part. Sur le plan amoureux, même topo: passer à «autre chose» est parfois la moins pire des solutions.

Chat

Les beaux jours sont là, et l’inquiétude ne devrait pas tarder à quitter la vie du Chat afin qu’il puisse profiter paisiblement de son été. Il règle donc les petits soucis un à un, quitte à demander des conseils à ses amis. Côté cœur, un regain de complicité fait des miracles.

Dragon

Que ce soit au service de sa carrière ou de sa vie privée, le Dragon va déployer une énergie sans faille. Son objectif? Atteindre un équilibre lui permettant de voir la vie en rose au lieu de la voir morose. Après quelques sacrifices nécessaires, tout ira pour le mieux.

Serpent

Très sûr de lui et conscient de ses capacités, le Serpent met sur pied des projets aux ambitions insoupçonnées. De quoi ébahir tous ceux qui l’entourent et qui, jusque-là, ne voyaient en lui qu’un personnage secondaire. Grossière erreur: le héros, c’est bel et bien lui!

Cheval

En ce début d’été, le Cheval fait preuve d’excentricité et multiplie les excès en tous genres. C’est sa façon de décompresser, même s’il devrait ménager ses efforts pour les semaines à venir. Côté cœur, il se montre à peine plus raisonnable, pour ne pas dire incontrôlable.

Chèvre

Que la Chèvre se rassure: pour une fois, elle ne sera pas écartelée entre le devoir et le plaisir. Non, elle a choisi le divertissement et rien d’autre, en dédiant chacune de ses journées à la détente et chacune de ses soirées à la bonne compagnie de ses amis… Point barre!

Singe

Plus dynamique que jamais, le Singe ne tient pas en place. C’est simple: il n’a même pas envie de se livrer aux joies du farniente, préférant multiplier les activités et déborder de projets. Grand bien lui fasse. Mais qu’il n’oublie pas de penser aux gens qui vivent avec lui.

Coq

Influencé par le climat solaire de la période, le Coq fait sauter toutes les barrières de sécurité qu’il a construites. Il prend des risques sur tous les fronts: au boulot, en amitié et même en amour, où la personne qui partage sa vie ne saura plus trop sur quel pied danser.

Chien

Ses petits caprices pourraient coûter cher à un Chien qui se montre un tantinet trop bling-bling que pour être honnête. A lui de redescendre d’une marche, histoire de retrouver la vie normale et de rassurer ses proches. Côté cœur, les orages sont intenses mais de courte durée.

Cochon

Joie de vivre, chance et tonus accompagneront le Cochon tout au long de cette semaine remplie de très bons moments. Le voilà donc paré pour l’été, lui qui rêve depuis belle lurette de moments de complicité et de détente avec sa moitié, sa famille et ses indéfectibles amis.