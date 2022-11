Votre horoscope chinois du 24 au 30 novembre

Rat

Ce n’est pas neuf: le Rat a une sainte horreur de la routine. C’est particulièrement vrai en cette fin d’année, où il s’active dans tous les sens afin de rendre les choses moins moroses qu’elles ne le paraissent. Résultat: il voit du positif partout, et ses proches… l’imitent!

Buffle

Pressé d’atteindre ses objectifs, le Buffle en oublierait presque qu’il a une vie de famille et que celle-ci exige une attention de tous les instants. Aussi, tout en fonçant tête baissée, il s’accorde des petites pauses bien méritées, avant de profiter d’un équilibre retrouvé.

Tigre

Au diable la rivalité! C’est en équipe, main dans la main, que le Tigre a décidé d’avancer, et c’est donc en équipe qu’il sera récompensé. Le goût de la victoire n’en sera que meilleur, tandis que les lauriers n’en seront que plus doux. Côté cœur, il est d’excellente humeur.

Chat

Se dépasser soi-même avant de vouloir dépasser les autres: telle est la philosophie d’un Chat qui se montre exigeant avec ses projets et endurant dans ses envies. A la clé: de belles satisfactions qui lui prouveront qu’il avait raison. Un succès qu’il fêtera… avec modestie.

Dragon

Le Dragon arrive à un point important de son année: celui du bilan et de la remise en perspective de ses vœux les plus sincères. Qu’a-t-il réussi? Qu’aurait-il pu mieux faire? Sur quel chemin va-t-il s’aventurer désormais? Derrière chaque réponse, une clé pour s’apaiser.

Serpent

Les ajustements sentimentaux, c’est pour maintenant. Traduction? Le Serpent fait le tri entre les vrais et les faux amis, les promesses honnêtes et les miroirs aux alouettes. Une façon d’ouvrir les yeux sur ce qui l’anime, l’étreint et le guide vers les sommets de son art.

Cheval

Parfois, le Cheval a peur de se lancer dans un nouveau projet, par crainte que le résultat ne soit pas à la hauteur de ses (grandes) attentes. Or, en ce moment, il ne doit pas hésiter: il se sent inspiré, la chance lui sourit et ses proches sont de tout cœur avec lui. Alors au galop!

Chèvre

La Chèvre se sent en pleine forme, ce qui la pousse à mettre sur pied des projets un peu fous. Sa seule contrainte, c’est qu’elle ne pourra compter que sur elle-même, mais elle s’en accommodera très vite. Côté cœur, on la regarde avec passion, donc elle sourit avec émotion.

Singe

Même si le Singe est en train de prendre du galon, il ne devrait pas trop fanfaronner, au risque que certaines jalousies prennent un virage disproportionné. Non, le mieux, c’est de savourer ses victoires dans son petit coin, avec des proches qui apprécient toutes ses actions.

Coq

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ici, le Coq a l’impression que toutes les tuiles du monde lui tombent sur la tête. Là, il a la sensation que le destin lui réserve de jolies choses. La solution? Ne pas se laisser déstabiliser et, surtout, écouter son précieux instinct!

Chien

Le Chien revendique sa liberté haut et fort. En cette fin d’année, il veut mettre son imagination au pouvoir, et faire en sorte que ses idées s’émancipent. Autour de lui, on ne peut que s’incliner, même si, parfois, il faut bien lui reconnaître un léger manque d’humilité…

Cochon

Certaines choses prennent fin, tandis que d’autres projets naissent aussitôt. Mais ça tombe plutôt bien: le Cochon n’est pas contre un peu de changement. Sur le plan relationnel, par contre, il cherche la stabilité, à la fois auprès de ses amis et au bras de sa chère moitié.