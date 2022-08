Votre horoscope chinois du 25 au 31 août 2022

Rat

La rentrée est déjà là, et même si le Rat a vraiment du mal à se remettre en route, de chouettes nouvelles viendront l’aider à reprendre goût aux impératifs de son quotidien. Sur le plan amoureux, il continue à profiter des parfums enivrants d’un été aussi doux que charmant.

Buffle

La philosophie du Buffle est limpide: il faut toujours prendre les choses du bon côté. Chaque obstacle qui se présente, une fois surmonté, est bénéfique pour la suite de l’histoire. Et chaque pépin qui coince, une fois écarté, ouvre de nouveaux horizons. Le fameux verre à moitié plein…

Tigre

Le Tigre est d’humeur à profiter de la vie sans souci et sans chichis. Aussi, il s’arrange pour mettre du soleil dans ses journées et de la gaieté dans ses soirées. Côté cœur, il entend se montrer à la hauteur du défi de cette rentrée: rendre sa moitié plus heureuse que jamais.

Chat

Faisant preuve à la fois de patience et de persévérance, le Chat parvient à rendre cette fin d’été pour le moins excitante. A l’aise dans ses baskets et peu enclin à la prise de tête, il multiplie les succès. Cela en prenant le temps de passer de délicieux moments entre amis.

Dragon

Belle énergie et santé de fer en perspective: le Dragon peut envisager sa rentrée en toute sérénité, même s’il aurait préféré que le calme ambiant subsiste encore longtemps. Côté cœur, les célibataires qui n’ont pas décroché la timbale cet été… reçoivent une seconde chance.

Serpent

Quelle que soit la situation qui se présente, le Serpent peut se reposer sur ses intuitions pour être à la hauteur de l’enjeu ou du challenge. Les apparences ne seront pas du tout trompeuses, et il envisage les choses avec un œil affûté qui lui ouvre des portes insoupçonnées.

Cheval

Un brin nostalgique des vacances écoulées, le Cheval regarde néanmoins vers l’avant, convaincu que de jolies choses l’attendent. Il ne se montre pas forcément téméraire, mais il laisse venir les projets à lui… et il finit même par accepter quelques défis. Bon vent à lui!

Chèvre

La solitude est un mot que la Chèvre souhaite bannir de son vocabulaire. C’est avec sa famille et ses amis qu’elle a choisi de prolonger un peu l’atmosphère estivale. Pique-niques, petits apéros, chouettes dîners… Pourquoi faudrait-il que les bonnes choses aient une fin?

Singe

Efficace dans ses actions et perspicace dans ses décisions, le Singe mène sa barque avec brio, en flottant de réussite en réussite. Les vents ne sont pas contraires et les remous sont rares, ce qui rend sa tâche d’autant plus agréable. Côté cœur, il vit des nuits… torrides.

Coq

Les vacances restent bien ancrées dans l’esprit du Coq, ce qui lui permet d’envisager chaque journée avec le sourire. Les tracas? Ce sera pour plus tard… ou pas. Les remises en question? A quoi bon, puisque pour l’instant, tout va pour le mieux. Les amours? Tout baigne!

Chien

Détente, légèreté et volupté: voilà comment le Chien voit les choses en cette rentrée agitée qu’il n’avait pas du tout envie de voir arriver. En mode Snoopy, il fait rimer paresse avec allégresse, non sans ajouter un soupçon de sagesse afin de régler les affaires courantes.

Cochon

Au lieu de prendre des bonnes résolutions après des vacances déjà bien exubérantes, le Cochon continue à vivre dans l’excès et la fête. La fatigue commence doucement à se faire ressentir, mais peu importe: il raffole tellement de ces moments d’insouciance loin du train-train…