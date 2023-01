Votre horoscope chinois du 26 janvier au 1er février

Rat

Le Rat a l’occasion de démontrer ses compétences professionnelles. Pour obtenir des résultats satisfaisants, l’audace est la clé. En termes financiers, il peut compter sur des solutions innovantes. En amour, il faut rester lucide. Une explication s’impose pour clarifier la situation.

Buffle

Le Buffle peut être forcé à prendre une décision qui ne l’enchante guère. Mais un message inattendu devrait le guider sur la bonne voie. Côté finances, il doit éviter de laisser traîner des effets précieux à la vue de tous. En amour, une surprise de mauvais goût est vite oubliée.

Tigre

En affaires, le Tigre se montre volontiers plus coriace qu’à l’accoutumée. Ses revers passés le poussent à plus de vigilance. Côté finances, un état des lieux peut s’avérer indispensable. En amour, un changement d’attitude doit être envisagé: on ne peut que se changer soi-même.

Chat

Le Chat vit une période de restructuration professionnelle. Ce n’est pas en hésitant que ses objectifs seront atteints. Sa situation financière devrait vite s’équilibrer. Bien que les célibataires aient le vent en poupe, les rencontres amoureuses ne valent pas toutes la peine.

Dragon

Des changements structurels devraient influencer la carrière du Dragon. Une place est vacante, mais est-ce une bonne idée que de s’en emparer? Attention aux transferts d’argent. En amour, une porte ne va pas tarder à claquer. Tant mieux, un peu de silence serait bienvenu.

Serpent

Le Serpent se prépare à subir une tournure professionnelle inattendue. La sagesse est la clé. Autant ne pas surestimer ses capacités budgétaires et ne prioriser que les investissements indispensables. En amour, toute démonstration d’intolérance peut saper l’ambiance au sein du couple.

Cheval

Le Cheval, soucieux de sa stabilité émotionnelle, souffre de contrariétés agaçantes. Sans motivation, comment savoir vers quel objectif galoper? Il lui faut aussi préserver son argent des manipulateurs prêts à tout pour obtenir gain de cause. En amour, le calme règne. Patience!

Chèvre

La Chèvre doit fournir un dernier effort avant d’atteindre une stabilité professionnelle satisfaisante. Ce n’est pas le moment de s’investir dans des activités ludiques. Les dépenses de fin d’année doivent être amorties au plus vite. En amour, les déceptions se conjuguent au passé.

Singe

L’esprit visionnaire du Singe lui permet de se frayer un chemin vers le succès, tant qu’il ne laisse personne d’autre que lui profiter des fruits de son labeur. La justice est au cœur de ses préoccupations financières. En amour, un désintérêt soudain risque de heurter ses proches.

Coq

Aucune inquiétude à l’horizon pour le Coq en alerte. La routine du travail lui convient, pour le moment. La prudence reste de mise, car l’orage guette. Financièrement, une nouvelle réconfortante devrait apaiser tout esprit inquiet. En amour, il y a de bonnes raisons de se réjouir.

Chien

Le Chien a du mal à se libérer de son anxiété, malgré les nouvelles réjouissantes qui lui parviennent. La période est idéale pour remettre ses affaires en ordre. S’il s’avère être un fin négociateur commercial, attention à bien ficeler les contrats. En amour, c’est la dolce vita.

Cochon

Un rythme soutenu au travail engage le Cochon dans des challenges sans fin. Le risque de surchauffe est réel en cas de suractivité. Il est temps de faire des économies. Les plaisirs futiles peuvent attendre. La prudence est de mise en amour et le temps n’est pas aux promesses.