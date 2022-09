Votre horoscope chinois du 29 septembre au 5 octobre

Rat

Malgré un emploi du temps chargé, le Rat affiche un tonus époustouflant. Il traverse ainsi cette période d’un pas alerte et d’un cœur joyeux, remportant une pleine brassée de succès sur tous les fronts. Pour quelqu’un qui n’aime pas les médailles, ça fera un sacré palmarès!

Buffle

Pour éviter les conflits d’autorité ou de hiérarchie, le Buffle préfère traiter tout le monde à égalité. Ses idées sont donc exposées clairement, sans tourner autour du pot et avec une objectivité sans faille. Oui, cela heurtera certaines personnes. Mais cela en aidera d’autres.

Tigre

Le Tigre réussit à peu près tout ce qu’il entreprend. Mais comme il est soumis à une tension nerveuse accrue, il a aussi besoin de ménager ses efforts. Suggestion: faire un peu de yoga et s’autoriser des balades au grand air, histoire de garder la forme et les idées claires.

Chat

Les craintes du Chat sont souvent infondées: il doit juste prendre confiance en lui, croire en ses idées et ne surtout pas écouter ceux qui ont choisi de stagner. Côté cœur, un rien le met de bonne humeur et son couple respire le bonheur. Célibataire? Ses charmes opèrent!

Dragon

Les efforts fournis ces derniers mois commencent à porter leurs fruits. Le Dragon se sent moins anxieux, plus énergique et enclin à résoudre chaque pépin du quotidien avec grande sagesse. A côté de cela, son imagination est à la hauteur de ses ambitions. Bref, tout va bien.

Serpent

Un regain de passion donne un air de jeunesse à la vie sentimentale du Serpent. Et même quand les rencontres ne sont pas amoureuses, elles se révèlent passionnantes ou crépitantes. Cette période enthousiasmante devrait également lui permettre de voir les choses en grand.

Cheval

Afin de ne pas s’égarer dans ses pensées et ses envies, le Cheval met l’accent sur l’organisation de la vie quotidienne, le travail et les obligations familiales. Bingo: cela lui permet de se vider un peu la tête. Côté cœur, il se donne corps et âme pour que rien ne déraille.

Chèvre

La Chèvre ne veut pas des propositions abstraites ou des projets farfelus. Non, elle veut de l’authentique, du concret, du solide. Aussi, elle demande beaucoup à ceux qui l’entourent, quitte à s’attirer quelques foudres. Mais elle progresse vite, et c’est bien là le principal.

Singe

Affichant un robuste optimisme et une forme physique plus que satisfaisante, le Singe peut se permettre de sortir de sa zone de confort sans craindre d’être dépassé par les événements. Côté cœur, le moins que l’on puisse dire, c’est que ses relations se révèlent enflammées!

Coq

Grâce à un dynamisme en hausse et un spleen en baisse, le Coq passe d’excellentes nuits et se réveille avec plein de désirs en tête. Résultat: il veut améliorer son quotidien, organiser un beau voyage, combler sa famille… et même rappeler à sa moitié à quel point il l’admire.

Chien

Voici une période favorable pour régler des problèmes anciens ou apaiser des vieilles rancunes. De quoi dissiper des malentendus qui avaient tendance à embrumer l’esprit du Chien. Dès lors, place à l’harmonie et même aux amitiés retrouvées… désormais façonnées pour perdurer.

Cochon

Après le doute, le réconfort. C’est précisément ce qui attend le Cochon cette semaine. Suite à une parenthèse de petites inquiétudes, il revoit la vie en rose et s’apprête à remonter sur la piste de danse avec une fougue endiablée. Côté cœur, même topo: les émotions chaloupent!