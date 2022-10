Votre horoscope chinois du 6 au 12 octobre

Rat

Même si le Rat a plutôt l’habitude de cultiver la discrétion, il a choisi de s’exposer afin de mieux partager ses idées et faire entendre sa voix. Une audace payante, qui lui servira de tremplin vers un monde rempli de jolies surprises. Côté cœur, sa franchise est indéniable.

Buffle

La chance n’étant pas du côté du Buffle, il est contraint d’aiguiser ses armes afin de pouvoir remporter quelques parties. La bonne nouvelle, c’est qu’il réussira à surprendre son adversaire en renversant ses pions avec une belle agilité… et en cachant son jeu avec maestria!

Tigre

Aucun effort n’est vain. Le Tigre pourra le constater tout au long d’une semaine où il récolte un à un les fruits de ses actions émérites. Au lieu de s’arrêter en si bon chemin, il continue à étaler sa fantaisie aux quatre coins de sa vie et, comme par magie, tout lui réussit.

Chat

Le Chat s’exprime, crée, évolue, propose, s’applique et écoute. Bref, il sait ce qu’il veut et il connaît les moyens d’arriver à ses fins. Ses amis et sa famille le soutiennent pleinement dans ses choix. Seule sa moitié a parfois du mal à le suivre, mais elle se montre ouverte.

Dragon

Des bons repas, des sorties agréables et des soirées tranquilles: le Dragon veut juste profiter de chaque minute qui passe. D’ailleurs, il ne demande rien à personne, il veut simplement qu’on ne vienne pas (trop) l’embêter. Côté cœur, en conséquence, tout ira pour le mieux.

Serpent

Qu’on ne vienne surtout pas essayer de mettre des bâtons dans les roues du Serpent: il risquerait de se fâcher tout rouge et d’envoyer valser pas mal de monde. Mieux vaut le laisser dans son petit coin. Il en sortira dès qu’il en ressentira le besoin, le sourire aux lèvres.

Cheval

L’imagination du Cheval est très active, et il déborde de créativité emmagasinée depuis quelque temps. Cependant, il devra se montrer patient et ne rien entamer de manière précipitée, sinon un petit grain de sable imprévu pourrait venir bloquer les rouages de la machine.

Chèvre

Des petits retards et des légers contretemps viendront contrarier la Chèvre cette semaine. Rien de grave: elle n’a pas l’intention de ralentir sa course pour autant, ni de mettre en suspens ses ardents projets. Côté cœur, la moindre attention la met de très bonne humeur.

Singe

Un bouleversement dans le train-train du Singe n’est pas impossible. Il en sera ravi, lui qui n’attend qu’un signe du destin pour changer d’horizon et partir à la rencontre de nouvelles personnes passionnantes. C’est connu: parfois, il suffit juste de le vouloir très fort…

Coq

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Coq ne manque pas d’énergie! Autour de lui, on a parfois du mal à le supporter, tant il se montre fougueux et impétueux. Un excès d’activité qui risque de le faire passer à côté de certaines opportunités… en plus de le fatiguer.

Chien

En veine, le Chien? En tout cas, il aura l’impression que les choses avancent exactement comme il le souhaite, sans la moindre embûche et dans une ambiance totalement décontractée. Autant dire qu’il va vivre une semaine plutôt agréable, et ce sera valable sur le plan amoureux.

Cochon

C’est dans sa propre maison que le Cochon a décidé de passer le plus clair de son temps. Parce qu’il s’y sent bien, parce qu’il y fait bien chaud, et parce que c’est là que se trouvent les êtres qui lui sont chers. Une période «sérénité et tendresse» qu’il vivra intensément.