Votre horoscope chinois du 8 au 14 décembre

Rat

Des activités à gogo et des challenges à la pelle: on peut parler d’une semaine animée pour le Rat. Bien sûr, il accepte tout ce que le destin lui réserve, et il met beaucoup de cœur à l’ouvrage. Autant dire que le soir, il s’endormira le corps vanné… mais l’esprit tranquille.

Buffle

Souvent, les échecs servent de tremplins vers de beaux lendemains. Le Buffle le constatera plus d’une fois au cours de cette période où les moments maussades céderont toujours leur place à des instants joyeux. Côté relationnel, il veut des engagements durables… sinon rien!

Tigre

Le Tigre ne cherche qu’à renforcer les liens de complicité qui l’unissent à ses amis et à la personne qui partage sa vie. L’approche de la fin d’année le rend sentimental, empathique et généreux. De quoi lui garantir une période pleine de douceur et d’échanges chaleureux.

Chat

Il y a du changement dans la vie du Chat. Côté boulot, peut-être. Ou alors sur le plan sentimental. Mais pas de panique: il s’agira d’une métamorphose bénéfique, pour ne pas dire essentielle au bon fonctionnement de sa santé mentale. Suite à cela, il se sentira plus léger.

Dragon

Oui, le Dragon se sent un tantinet fatigué en cette fin d’année où son agenda semble refuser de lui accorder un peu de répit. Mais justement, voilà: il est temps de profiter de l’ambiance festive en compagnie de sa famille, et cela en oubliant tout le reste… C’est un ordre!

Serpent

Ni vu ni connu, le Serpent trace sa route avec agilité et discrétion, plantant des petites graines qui vont bientôt se muer en jardins luxuriants… à condition de les arroser régulièrement. De quoi envisager les fêtes en toute quiétude, bien vissé sur son moelleux canapé.

Cheval

Le Cheval ne se laisse pas accaparer par les petits pépins de la vie courante. Non, chaque obstacle le rend plus fort, et chaque mission décuple son énergie. Sur le plan amoureux, les célibataires risquent de faire une rencontre insoupçonnée… dans un endroit inhabituel.

Chèvre

Oubliés, les petits maux des dernières semaines. La Chèvre retrouve une excellente forme, et elle s’aventure avec enthousiasme vers une fin d’année au cours de laquelle son tonus va encore croître. L’occasion d’ajouter quelques lignes à la liste de ses envies? Oh que oui.

Singe

Le Singe a pris une décision qui sonne comme une bonne résolution avant l’heure: il va accorder plus de temps et d’importance à ses relations de couple. Au diable, les illusions. Il souhaite voir les choses avancer, s’émanciper et s’enivrer, avec sa chère moitié à combler.

Coq

Les relations du Coq sont à la fois très agréables et stimulantes. Aussi, les bonnes idées arrivent à lui comme par magie, et il n’a plus qu’à les peaufiner pour en faire de projets sensés. Côté cœur, les célibataires ont le vent en poupe, tandis que les couples roucoulent.

Chien

En principe, la semaine sera calme et sans histoire pour le Chien. A part l’un ou l’autre imprévu, il pourra donc se tourner les pouces en profitant d’une fin d’année paresseuse et heureuse. D’ailleurs, il incitera ses proches à faire comme lui… et tout le monde sera ravi.

Cochon

Même si l’ambiance est parfois un peu pesante autour de lui, le Cochon refuse de succomber à ces relents nauséabonds de morosité contagieuse. Il garde le sourire, il rend les siens heureux et il se dit que tout va pour le mieux. Côté cœur? Pareil: il se montre généreux.