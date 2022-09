Votre horoscope chinois du 8 au 14 septembre

Rat

C’est connu: le Rat aime les choses bien faites, et il déteste perdre son temps. Aussi, il risque de mettre un peu de pression sur le dos de ses collaborateurs et, bien malgré lui, de distiller une certaine mauvaise humeur dans l’assemblée. Une précipitation… passagère!

Buffle

Que ce soit avec ses enfants ou avec des adultes, le Buffle a envie de s’amuser et de retrouver son insouciance d’antan. Il s’arrange donc pour avoir un minimum de choses sérieuses inscrites dans son agenda. Les corvées inévitables? Il a choisi de les gérer avec le sourire.

Tigre

Tout ce qui ressemblera de près ou de loin à une contrainte mettra le Tigre dans tous ses états. Il veut se sentir libre, être indépendant et gouverner son paquebot en solitaire. Côté cœur, c’est un peu la même chose et, dès lors, il y aura quelques remous sur les flots.

Chat

En ce moment, après une rentrée agitée, le Chat rêve d’une vie sans histoire. Et en même temps, il a des projets plein sa besace. Pas évident de jongler avec ces envies contraires. A moins de bâtir son empire en toute discrétion, dans son petit coin, sans se prendre la tête…

Dragon

Au lieu de prendre des décisions radicales et irrévocables, le Dragon devrait plutôt demander conseil à ses proches. Toute conquête exige une préparation sans faille, surtout quand on se montre très gourmand. Côté cœur, son pouvoir de séduction est plus puissant que jamais.

Serpent

Il y a quelques petites tensions dans l’air, en raison de frustrations non avouées. Mais cela n’empêche pas le Serpent d’avoir les idées claires et de retrouver très vite la voie du dialogue. Sa grande force reste son intuition, et il saura en user avec la plus grande sagesse.

Cheval

La chance semble être du côté du Cheval. A lui d’en profiter et de saisir les occasions au vol, histoire de ne pas passer à côté d’une opportunité peu banale. Sur le plan relationnel, il aimerait beaucoup vivre une seconde lune de miel… et refaire un maximum d’étincelles!

Chèvre

C’est en famille que la Chèvre aime passer le plus clair de son temps, en tentant de faire le plein de moments aussi joyeux qu’attendrissants. Elle envisage même d’organiser un voyage à l’autre bout du monde, histoire de consolider les liens en se faisant du bien. Belle idée!

Singe

Etant donné son incurable gentillesse, le Singe risque de croiser des individus qui vont tenter de profiter de sa crédulité à ses dépens. Mais il n’est pas dupe, et il saura faire le tri entre les honnêtes gens et les brigands. Côté cœur, il remet quelques pendules à l’heure.

Coq

Grâce à son excellente résistance au stress, le Coq parviendra à ne pas se noyer sous un océan de petits soucis épuisants. Son secret pour garder la tête hors de l’eau: des moments de détente réguliers, mais aussi de précieuses parenthèses en compagnie de sa chère moitié.

Chien

Des périodes d’exaltation suivies par des moments de fatigue, puis à nouveau par des phases d’euphorie… Le Chien mène clairement une existence en dents de scie, mais cela ne le dérange pas outre mesure. L’important, c’est de se délecter de chaque instant, et c’est le cas!

Cochon

Certes, le Cochon a connu des jours meilleurs. Mais plutôt que de s’apitoyer sur son sort, il combat le spleen par l’espoir et l’optimisme, en ramassant chaque petite miette de joie qui se jette sur son chemin. Côté cœur, son couple connaît des nuits pour le moins ardentes.