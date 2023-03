Votre horoscope chinois du 9 au 15 mars

RAT

Le Rat fait confiance à son instinct pour avancer dans sa carrière. Il a désormais une perspective claire et sait comment disposer les éléments en fonction de ses aspirations. De nouveaux horizons se dévoilent. En amour, «petit à petit, l’oiseau fait son nid». Restez à proximité.

BUFFLE

Le Buffle, apaisé, recherche des instants de plaisir et de légèreté au travail. Il savoure le moment présent sans s’inquiéter des détails, mais est-ce bien prudent? En amour, il avance d’un pas décidé et se consacre sans compromis au bonheur de son couple. La routine? Non, merci!

TIGRE

Le Tigre se sent capable d’atteindre ses objectifs avec une détermination et une vigueur surhumaines. Pourtant, il ne doit pas négliger la qualité de son sommeil s’il veut éviter les effets délétères d’une énergie débridée. En amour, la chance sourira aux plus doux des téméraires.

CHAT

Le Chat peut compter sur ses relations pour le soutenir en cas de défis professionnels. Il peut également s’attendre à passer des moments agréables en compagnie de ses proches. Sa vie amoureuse se déroule harmonieusement, renforçant sa sérénité et son inébranlable confiance en lui.

DRAGON

Le Dragon est impliqué dans des collaborations visant à améliorer ses compétences et acquérir de nouveaux savoirs. Son rôle est important, même s’il en ignore encore la portée. Dans sa vie amoureuse, il est peut-être temps pour lui de reprendre le contrôle de son avenir sentimental.

SERPENT

Méticuleux et persévérant, le Serpent fait preuve d’une lucide ingéniosité dans la résolution de ses soucis d’ordre professionnel. Dans sa recherche de l’amour, il serait judicieux qu’il concentre son attention sur des célibataires réellement disposés à s’investir émotionnellement.

CHEVAL

Cette semaine, le Cheval a le goût de l’aventure et se dit prêt à explorer de nouveaux horizons. Mais son appétit pour le risque pourrait le conduire à emprunter des chemins peu recommandables. En amour, il est primordial de se montrer honnête et de ne pas se mentir à soi-même.

CHÈVRE

Cette semaine, la Chèvre est décidée à exploiter son intelligence créative à son avantage. Néanmoins, un trop grand souci du détail pourrait entraver sa progression. L’horizon se dégage pour ses finances. En amour, une petite surprise l’attend, car elle aussi mérite le bonheur.

SINGE

Cette semaine, le Singe peut espérer être récompensé pour ses efforts professionnels. En parallèle, il peut faire face à une petite friction au sein de sa famille qu’il faudra résoudre au plus vite. Sur le plan sentimental, une surprise inattendue parvient à égayer son existence.

COQ

Cette période n’est pas tendre pour le Coq. Séparations, erreurs de jugement et incompréhensions peuvent survenir à son travail. Heureusement, la roue tourne. Les gaspillages doivent être évités. En amour, on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Soyez astucieux!

CHIEN

Une multitude de transformations et d’événements surprenants attendent le Chien. Cela marque le point culminant d’activités entreprises ces derniers mois. En amour, il est sage de ne pas tout dévoiler dès le premier rendez-vous. De temps à autre, il faut savoir se faire désirer.

COCHON

Le Cochon, avide de victoires, pourrait finir par s’épuiser à la tâche. Aussi, un peu de vacances ne lui feraient pas de mal, d’autant plus que sa sérénité financière actuelle et la dissipation de toute forme de rêves illusoires lui allègent l’esprit. Côté cœur, l’amour le consume.