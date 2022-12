Votre horoscope chinois pour la fin de l’année 2022

Rat

Après une année remplie de rebondissements, le Rat a mérité de passer des fêtes reposantes, et ça tombe bien: c’est exactement ce tableau-là qui se profile. Serein et insouciant, il s’apprête à profiter de chaque moment en laissant tout le reste derrière lui. Sage décision!

Buffle

Au diable, les conflits et les angoisses. Le Buffle est aujourd’hui en quête d’équilibre et d’harmonie, convaincu que les fêtes n’ont aucune raison d’être si on laisse les rancoeurs s’y immiscer. Sur le plan relationnel, par conséquent, tout se passe comme sur du velours.

Tigre

Grâce à son optimisme incurable, le Tigre préfère ne pas s’attarder sur les choses qui obscurcissent son horizon. Il décide donc d’envisager les choses sous un jour nouveau, utilisant les lueurs pour les transformer en lumières… voire en étincelles. Que la fête soit belle!

Chat

Le Chat pourrait multiplier les excès, pour avoir la sensation qu’il passe une fin d’année tonitruante. Mais au lieu de ça, il fait preuve de mesure et de raison, dédiant chacune de ses minutes à sa famille et à ses amis. Une fin d’année placée sous le signe de la convivialité…

Dragon

Ce n’est pas nouveau: le Dragon vit avec intensité et fugacité toutes les situations qui se présentent à lui. Aussi, il a de l’énergie à revendre… et à répandre autour de lui, ce qu’il ne manquera pas de faire tout au long des fêtes qui se profilent. Un prince, un vrai.

Serpent

Bonne nouvelle: le Serpent se sent bien dans ses baskets… et dans ses chaussons. C’est donc avec un sourire rayonnant et le cœur léger qu’il organise sa fin d’année. Son objectif: mettre les petits plats dans les grands pour ne rien laisser au hasard durant les grands soirs.

Cheval

Cette année, le Cheval a surmonté bien des obstacles et traversé bien des contrées. Le voilà donc prêt à festoyer, puis à tourner une page et s’en aller découvrir d’autres paysages. Mais pas de stress: il ne doit pas tout visiter en 24 heures chrono, il n’est pas Jack Bauer!

Chèvre

Les événements tournent en la faveur de la Chèvre, et elle en est ravie. Ses efforts sont (enfin) couronnés de succès, elle savoure ses victoires sans la moindre modération… et elle a bien raison. Sur le plan amoureux, elle vit des fêtes de fin d’année plus que merveilleuses.

Singe

Lentement mais sûrement, le Singe se dirige vers une période où les cadeaux, les guirlandes et les lampions lui serviront d’uniques points de repère (Noël). Traduction: il a bien l’intention de passer des fêtes paresseuses et heureuses, électriques et magiques. Vive lui!

Coq

Le Coq ne tient pas en place, persuadé qu’il a encore mille choses à faire pour remplir ses objectifs de l’année. Or, il ne devrait pas hésiter à déplacer certains événements… à janvier, histoire de profiter des siens dans le calme, la tendresse et la joie d’être ensemble.

Chien

Doté d’un dynamisme étourdissant, le Chien met tout en œuvre pour rendre cette période festive mémorable. Petit rappel: ce sont souvent les choses les plus élémentaires qui produisent les effets les plus impressionnants. L’écoute et le partage, par exemple. A bon entendeur…

Cochon

C’est sous un ciel plein d’étoiles que le Cochon devrait vivre les dernières journées de cette riche année. Les yeux grands ouverts, il prend le temps de cogiter sur son avenir, ses rêves et ses envies les plus sincères. Qu’importe si, parfois, les réponses sont un peu floues…