10 bons plans pour aller profiter des Alpes du Sud

Venez ouvrir la saison à Vars...

Pour fêter l'ouverture de son domaine skiable, du 14 au 16 décembre, Vars propose des tarifs défiant toute concurrence : 2 nuits en meublé + forfait ski 2 jours, à partir de 87 € par personne (sur base de 4 personnes). Ou encore 2 nuits en hôtel (nuit + petit déjeuner) + forfait ski 2 jours, à partir de 157 € par personne (sur base de 2 personnes). Et pour tous, un grand grand concert sur le front de neige de M, alias Mathieu Chedid, le 15. www.vars.com

Ou au Puy-Saint-Vincent

Au Pays des Écrins, l'ouverture de la saison d'hiver ça se fête : à l'hôtel l'Aiglière de Puy-Saint-Vincent 1400, le séjour (2 nuits) pour deux personnes, petit déjeuner compris ne vous coûtera que 154 €. Réservations au 0032 4 92 23 30 59 ou sur infos@hotel-aigliere.com

Noël aux Orres, c'est cadeau pour les enfants

Cette année, les Orres joue au père Noël, en offrant le séjour enfant pour tout séjour adulte de 6 jours acheté. Les hébergeurs, les écoles de ski et les magasins de location de matériel s'associent pour offrir aux enfants la gratuité totale. Même les cours de ski sont offerts. Et pour tous, chaque jour, c'est ambiance féérique et animations au programme : descente aux flambeaux, arrivée du Père Noël avec ses lutins, spectacles, concerts, ateliers pour enfants et grande chasse aux cadeaux en journée. Le cocktail parfait pour un séjour inoubliable. Cette offre séjour "Noël féérique, séjour enfant offert", est valable du 22 au 29 décembre 2018. Pour réserver : 04.92.44.19.17 ou centraleresa@lesorres.com ou www.reservation.lesorres.com.

Venez vous faire bichonner par le père Noël à Orcières-Merlette 1850

Sur le grand domaine d'Orcières-Merlette 1850, la magie des fêtes de Noël se vit de manière intense. Du 22 au 26 décembre 2018, la station gâte les familles avec quatre jours insolites, truffés d'animations gratuites. Avec la complicité du père Noël, qui assurera sa tournée dans les appartements de la station. www.orcieres.com

Sillonnez la vallée de la Clarée

Vous rêvez d'arpenter des paysages de montagne immaculés ? Rendez-vous dans la vallée de la Clarée pour un séjour d'une randonnée à ski. Durant 4 jours et 3 nuits, vous sillonnerez ce territoire exceptionnel, depuis l'Hôtel de l'Echaillon** à Névache, en passant par le Refuge Buffère, le vallon du Chardonnet et le Refuge Ricou avec un dernier jour consacré à la montée du Pic du Lac Blanc par son versant Sud, avant de revenir par le vallon. Une aventure accessible à partir de 465 €. www.infos@echaillon.com

Profitez, vous êtes une fille!

C'est presque devenu une institution dans le pays et pour ses adeptes : le 16 et 17 mars, le domaine de Pra Loup célèbre les femmes. Les forfaits de ski seront gratuits pour elles et les commerçants et restaurateurs leur offriront de nombreux avantages. Animations et réductions pour vous séduire mesdames. Plus d'infos ici http://www.ubaye.com/bouger/week-end-de-la-femme.html

À la station cosy de La Joue du Loup (Dévoluy), on bichonne aussi les femmes. Hébergement dans un chalet tout bois spacieux, accès au domaine nordique gratuit pour parcourir des itinéraires sauvages. Initiation au quadbike, et/ou au snowkit par Pedro, un amoureux de la discipline, pour pouvoir vous faire plaisir. Rendez-vous à la piscine et au sauna avant l'apéro. Et puis la nuit peut commencer. À partir de 700 euros par personne. www.ledevoluy.com

Fêtez l'arrivée du printemps, façon Dolce Vita à Montgenèvre

À Montgenèvre, le printemps se célèbre façon Dolce Vita. Du 23 mars au samedi 27 avril 2019, trois jours de ski, accès illimité au centre de balnéothérapie et spa Durancia et une descente de luge Monty Express pour 120 € pour les adultes, 110 € pour les seniors et 85€ pour les enfants. Il n'est pas doux le printemps. www.montgenevre.com

Des bons plans, encore et encore

À Réallon, le week-end ski est accessible à partir de 69 € par personne, hébergement et forfait compris. Et la semaine de Noël et du 2 au 9 mars, c'est 20 % de réduction que vous offre la station sur votre séjour, hébergement, forfait et la location de matériel.

À Crévoux, tous les mardis, on vous offre 25 % de réduction si vous achetez via le site web. Soit une journée de glisse pour seulement 16,50 euros. www.crevoux.fr

Le retour du printemps se fête en musique à Orcières Merlette

À Orcières Merlette, l'arrivée du printemps se célèbre en musique. Fête et détente seront au rendez-vous du 24 au 30 mars. La semaine débutera avec un gros concert d'ouverture et sera rythmée par des apéros mix chaque fin de journée, une programmation de nombreux concerts gratuits et l'installation d'espaces de détente. Sans nul doute une ambiance de folie règnera sur les pistes et dans toute la station. Plus d'infos