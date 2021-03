Malines connaît un nouveau souffle et a vu ouvrir, malgré la crise, de nombreux nouveaux magasins. Voici les adresses à retenir et où prendre rendez-vous.

Mode : Z

'is

Voici une boutique inclassable. Bregje Van Humbeeck, a ouvert sa boutique de mode pour femmes en février. La plus grande exigence : marier confort et style. Le label préféréde Bregje ? "La marque danoise Won Hundred est de très bonne qualitéet les tissus sont agréables au toucher. La coupe est toujours parfaite et les vêtements sont très confortables."

7, Graaf Van Egmontstraat, zisstore.be

Concept store : The Allied

En septembre dernier, Pieter Vanhaelewyn a osé franchir le pas en ouvrant sa propre boutique, The Allied. Celle-ci combine vêtements masculins élégants et articles de décoration intérieure. "Il est primordial que chaque article raconte une histoire. Par exemple, je vends des accessoires en cuir de la marque espagnole CaféLeather, qui sont fabriqués à la main."

56, Hanswijkstraat, theallied.be

Fleurs : Sunkissed Flowers

Qui ? L'enseignante Lise Duchateau a vu sa vie basculer suite àune grosse dépression.

Quoi ? Elle a ouvert un magasin de fleurs en plein coeur de Malines, où vous pouvez vous procurer des bouquets personnalisés, des guirlandes et autres créations colorées àpartir de fleurs fraîches ou séchées. Cette entrepreneuse enthousiaste propose également des ateliers. Sans oublier qu'elle organise des mariages et autres fêtes.

Pourquoi ? "Bien que l'année dernière ait ététrès particulière, ce tournant dans ma carrière m'a sembléjuste. Non seulement je suis plus heureuse àprésent, mais j'ai également ravi de nombreuses personnes en leur procurant de belles fleurs au cours des derniers mois."

72, Onze-Lieve-Vrouwestraat, sunkissedflowers.be

© DR

Ils ont fait peau neuve

Mode : Pure

En 2002, An Walraevens décide de conjuguer son amour de la mode dans sa propre boutique de vêtements pour enfants, adolescents et femmes. L'année dernière, elle a déménagéson magasin de l'IJzerenleen vers des locaux plus grands dans la Hoogstraat. Elle continue d'y associer ses marques belges préférées à des labels européens qui accordent une importance toute particulière à la durabilité.

43, Hoogstraat, puremechelen.be

Beauté: Studio ME

Un an après avoir ouvert son pop-up store proposant des cosmétiques sur la Steenweg, Marieke Vrancken et sa boutique ont déménagédans un nouveau bâtiment sur la Guldenstraat. Outre les produits de soins, entre autres, de RainPharma et Cent Pur Cent, vous pouvez également commander de la soupe et autres boissons chaudes àemporter.

27, Guldenstraat, studiome.be

Studio Me © DR

Culinaire : Marcello

Sebastien De Belder et Charlotte Roggemans n'en sont pas à leur coup d'essai. Il y a deux ans, le couple a lancéson entreprise Marcello qui fut l'une des nombreuses petites boutiques du marché De Vleeshalle. Début octobre, le week-end de leur mariage, le couple a ouvert sa propre pizzeria dans une rue secondaire du Bruul. C'est ça l'amore.

32, Borzestraat, marcello-mechelen.be

High tech : Bang & Olufsen

Initialement, la boutique du label danois d'audio et de vidéo devait ouvrir ses portes en janvier de cette année. Toutefois, ce n'est que depuis le début du mois de mars que les amateurs de technologie peuvent se laisser tenter par les nombreuses nouveautés audio de Bang & Olufsen, dont la toute nouvelle enceinte portable Beosound Level.

4, IJzerenleen, bang-olufsen.com

© DR

Vert et culinaire : De Stek et Het Bestek

À la recherche de nouvelles plantes pour votre intérieur ? Chez De Stek, Anneleen Teck, sa cousine Kaat et sa mère Ria, qui murmurent à l'oreille des plantes, se feront un plaisir de vous guider vers les bonnes espèces. Pas la main verte ? La boutique propose aussi un cafétorréfié localement. À la mi-février, le nouveau restaurant Het Bestek a vu le jour, une oasis de verdure où son mari et chef Nick Ronsse sert des plats sains et de saison (à emporter).

25, Onze-Lieve-Vrouwestraat, de-stek.be. 40, Melaan, het-bestek.com

© DR

Concept store : Atelier Olala

Suite au décès de la fille Lola, Tamara De Keyser a décidé de complètement changer de vie. Elle a cessé de travailler comme esthéticienne et a ouvert des concept stores à Bonheiden et à Malines. En plus d'un large éventail de fleurs séchées, vous trouverez également, entre autres, des articles pour enfants et de décoration.

2, Hanswijkstraat, atelierolala.be

© DR

Mode : Wear

Nul besoin de présenter ce magasin multimarque pour hommes et femmes à Louvain. Vingt-cinq ans après l'ouverture de la première boutique, les Malinois auront bientôt leur propre Wear Store dans les anciens locaux commerciaux de l'emblématique pharmacie Het Verguld Schaap. "Nous sommes en plein dans les travaux de rénovation. Notre magasin d'Anvers a été bien accueilli mais les clients ont réclamé un magasin à Malines. Nous espérons pouvoir ouvrir les portes en avril", déclare l'acheteur Maarten Lens.

14, IJzerenleen, wear-store.be

3 adresses take-away

Culinaire : WASBAR

Le bar populaire qui allie linge sale et snacks savoureux s'est également installé à Malines. Une petite faim ? Savourez alors l'un des nombreux bagels ou salades.

13, IJzerenleen, wasbar.be

Tømmer

Nécessité fait loi, même pour le traiteur Gerbrecht Voorspoels. En attendant qu'il puisse recommencer à travailler sur des événements, vous pouvez lui commander de délicieux barbecues et hamburgers tous les week-ends.

51a, Caputsteenstraat 51a, tommer-delivery.com

Grà

Quelques mois avant le premier confinement le nouveau caféet restaurant Grà a ouvert ses portes au Bruul. En temps normal, on y mange des oeufs turcs, de la shakshuka et d'autres friandises, pour l'instant, on emporte un café, un petit pain ou un muffin à la cannelle fait maison.

1, Bruul, cafegra.be

© DR

Gadgets : Chrostinshop

En avril, l'illustratrice Christina De Witte, plus connue sous son pseudonyme Chrostin, espère ouvrir sa propre boutique sur le Leermarkt. Sacs à bijoux recyclés, vases peints et jouets kawaii seront au rendez-vous. " Ma boutique ne se limite certainement pas à mon travail artistique. En peignant ou en restaurant des objets que j'ai récupérés à la casse ou trouvés dans une friperie, je désire leur donner une nouvelle vie. Rien dans ma boutique n'est neuf, sauf mes livres. C'est ainsi que je veux que mon magasin soit : aussi durable que possible."

50, Leermarkt, shop.chrostin.com

© DR

Mode : Mieke Dierckx

Après sa ville natale de Westerlo, la créatrice Mieke Dierckx séduit Malines depuis décembre avec ses sacs à main minimalistes et ludiques. "J'ai étudié le design d'intérieur et de mobilier ici à l'époque, mais Malines n'était pas une ville aussi cool. Ces dernières années, de nombreux jeunes entrepreneurs s'y sont installés, offrant à la ville un nouveau souffle. Une boutique pop-up était le moyen idéal de voir si mon label trouverait sa place ici." La boutique pop-up accueille chaque mois un créateur belge différent. En mars, vous y trouverez les tapis de Ykon Interiors, et les vêtements pour enfants de Bonnie & The Gang ainsi que la marque de lunettes Laurence D'Ari suivront bientôt."

33, Onze-Lieve-Vrouwestraat, miekedierckx.be

© DR

Culinaire : Barzé

Avec le bar à vin populaire Unwined, Miriam Van Damme et Marieke Nuytemans ont déjà prouvé qu'elles pouvaient faire marcher une entreprise de restauration. L'été dernier, elles ont ouvert le bar à poissons Barzéavec Nicholas Moens, apportant des délices frais de la mer dans la ville de Dijle. Cela va sans dire, les restaurants de poisson n'ont pas été épargnés par le corona.

13, Korenmarkt, barzé.be

© DR

Déco : House Raccoon

Avec leur boutique de décoration intérieure House Raccoon, Anneleen Durnez et Nathan Noëth garantissent des produits durables et locaux. Un arbre est planté pour chaque pot de fleurs ou vase vendu. De plus, la société collabore avec l'entreprise sociale Mivas afin de fabriquer ses produits de façon autonome.

21, Guldenstraat, houseraccoon.com

Spécialités : Vleesatelier Andries

Pendant vingt-cinq ans, Rudy Andries a écuméde nombreux marchés de produits frais avant d'ouvrir sa première vraie boucherie dans le centre de Malines. Dire que ses spécialités maison et sa viande fraîche sont populaires est un euphémisme. Il n'est pas rare de trouver une longue file d'attente devant l'enseigne branchée.

4, Geitestraat, vleesatelierandries.be

