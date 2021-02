2021 sous le signe du luxe relax

En 2020, on a économisé de l'argent en voyageant moins, voire pas du tout. Cette année, on se permet donc un séjour un brin plus luxueux, en se faisant plaisir sans rechigner. Objectif: la relaxation totale, dans un hôtel avec spa, activités zen et services chargés de nous choyer.

1 © SDP / iniala harbour house

1. Sur l'île de Malte, l'élégant Iniala Harbour House s'impose déjà comme l'un des plus beaux hôtels de la capitale de La Valette. Ses atouts? Une vue sur la mer, un magnifique bar lounge, un spa raffiné et des su... 1. Sur l'île de Malte, l'élégant Iniala Harbour House s'impose déjà comme l'un des plus beaux hôtels de la capitale de La Valette. Ses atouts? Une vue sur la mer, un magnifique bar lounge, un spa raffiné et des suites exotiques atteignant 160 m2. 2. L'été prochain, le premier hôtel de Pharrell Williams ouvrira à Miami. The Goodtime porte bien son nom: il abritera un centre de remise en forme en plein air, une apaisante piscine et un vaste espace de shopping. Le tout dans une atmosphère "qui rappelle les films de Wes Anderson", dixit le chanteur. 3. L'hôtel Only You s'apprête à rendre Valence encore plus attirante, avec son service en chambre 24 heures sur 24, sa salle de gym avec entraîneur personnel et des matelas à mémoire de forme dans les chambres. Un cocon de quiétude en plein centre-ville.

