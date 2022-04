25 superbes monuments qui risquent de disparaître (en images)

Sur l'île de Sumba en Indonésie, il existe encore plusieurs villages traditionnels avec des maisons typiques aux toits en chaume et pointus. Pour préserver ces villages, il est important que les savoirs nécessaires pour construire et réparer ces maisons ne disparaissent pas. Or cela risque de se produire avec l'exode rural. Les feux de forêt constituent également un danger, or ces feux sont de plus en plus fréquents à cause du réchauffement climatique.