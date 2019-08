48h à la découverte de San Francisco, la rebelle

Wim Denolf Journaliste Knack Weekend

On ne dit pas que le Golden Gate, Alcatraz ou les cable cars n'ont aucun intérêt. Mais à côté de ces évidences, des quartiers comme la Mission, Haight et Castro font découvrir le véritable visage - rebelle, artistique et multiculturel - de Frisco l'éternelle. Sans oublier ses boutiques originales et autres adresses pleines de charme.

. © Wim Denolf

La gentrification, ici, est l'un des thèmes chauds du moment. La ville a en effet vu partir vers des cieux moins onéreux beaucoup de ménages à deux revenus, chassés par la flambée du coût de l'immobilier. Sous l'influence d'entreprises comme Twitter ou Uber, le prix moyen d'un logement a pratiquement doublé ces cinq dernières années, pour atteindre 1,61 million de dollars. Les sans-abri, eux, sont de plus en plus nombreux. Curieusement, jusqu'ici, San Francisco n'a pas perdu grand-chose de son sens de l'accueil, de son identité et de son extrême cohésion sociale.

...

