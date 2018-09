5 raisons de découvrir Malte

Malte, c'est d'abord une situation géographique excep- tionnelle que peu de gens situent avec précision, avons-nous con-staté. Commençons donc par remettre ses églises ancestrales au milieu du village européen. Cet archipel de huit îles forme, sur 316 km2, le plus petit Etat membre de l'Union européenne - et le plus dense, avec 450 000 habitants. Situé à une centaine de kilomètres au sud de la Sicile en pleine Méditerranée, il partage la latitude de Monastir en Tunisie et s'enorgueillit du coup d'un ensoleillement exceptionnel de plus de 300 jours par an. C'est déjà une raison suffisante pour justifier deux heures et demie de vol quand la grisaille nationale donne des envies d'évasion.

