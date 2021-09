À travers la nature en France: découvrez les 11 parcs nationaux français (en images)

Espaces naturels protégés, terrestres mais aussi maritimes, ces territoires exceptionnels, à la biodiversité qui l'est tout autant, participent au rayonnement de l'image et à l'identité de la France au niveau international. Ils attirent chaque année plus de 10 millions de visiteurs, en quête de découvertes et de ressourcement. Des forêts champenoises aux calanques marseillaises, des montagnes a priori inhospitalières aux forêts tropicales, découvrez les parcs nationaux de France, métropolitaine et outre-mer.

La Vanoise