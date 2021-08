Afin de découvrir Anvers avec un regard neuf, nous avons demandé à un "ambassadeur" local de nous révéler ses spots préférés et ses adresses coups de coeur. Si vous passez dans le coin, aujourd'hui ou demain...

Coach en communication et leadership, auteur et Anversois dans l'âme, Serge Ornelis organise aussi des balades urbaines historico-philosophiques. Son objectif: proposer des thématiques interpellantes, comme le temps qui passe ou l'amour. Il improvise même des parcours en fonction de l'actualité. "Cet été, j'organise des promenades "pandémie". Je m'arrête à des endroits en lien avec la grippe espagnole ou le choléra, par exemple, et je fais le parallèle avec la crise du coronavirus et les leçons que nous pouvons en tirer."

Le musée le plus insolite de la ville?

La Ruihuis propose une balade souterraine à travers le réseau de canaux qui traversent Anvers depuis le Moyen Age. Ces cours d'eau délimitaient autrefois le centre-ville, avant de se transformer en simples égouts. Aujourd'hui, ils forment un réseau de couloirs à parcourir avec un guide... et des bottes en caoutchouc.

© JORIS CASAER

Où allez-vous pour boire un verre sans croiser trop de touristes?

De Blikfabriek à Hoboken, à quinze minutes à vélo d'Anvers, est une usine vide qui a été transformée en un centre novateur dédié à la culture et l'entrepreneuriat, muni d'un bar très agréable. Dans la ville elle-même, j'aime le bar à vin Barbel sur le Vrijdagmarkt et le bar d'Henri, un resto chaleureux dont le gérant se préoccupe beaucoup de notre empreinte écologique.

Votre itinéraire favori pour une balade?

Anvers est la ville parfaite pour se promener en rêvassant, car la poésie y est omniprésente. Ma suggestion: essayer de retrouver les écrits des auteurs anversois qui décorent les murs de la ville.

La poésie sur les murs © JORIS CASAER

Quel lieu offre la plus belle vue sur Anvers?

Depuis le nouveau Droogdokkenpark, la vue sur l'Escaut, la plage de Sint-Anneke et la skyline de la ville est magnifique.

L'endroit le plus romantique?

Mon épouse et moi avons échangé notre premier baiser sur la jolie place Hendrik Conscience. Nous nous sommes mariés dans l'église Sint-Carolus Borromeus, à l'allure très italienne, sur cette même place.

Votre parc préféré?

Le parc Hof van Leysen n'est pas très grand, mais il est spécial. Une partie a été aménagée avec une plaine de jeux et des sentiers, et l'autre est restée sauvage et boisée. Le Café Kamiel, non loin, en fait l'endroit idéal pour les parents qui veulent associer le grand air avec une bière fraîche.

Une suggestion pour se réfugier en cas de fortes chaleurs?

La terrasse du Witzli Poetzli est située à l'ombre de la cathédrale. Et pour ceux qui veulent vraiment prendre une bouffée d'air frais, il suffit de traverser l'Escaut à bord du bus fluvial en direction de Kruibeke et Hemiksem.

