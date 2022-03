Apprendre à plonger au coeur du vieux Bangkok (en images)

L'activité permet de dégager des revenus pour faire face aux importantes dépenses d'entretien du bâtiment, 25.000 dollars par an, et assurer sa survie.

L'école de plongée a formé plus de 6.000 personnes depuis sa création en 2004. "Par temps de pluie, on se rend compte des nombreux trous qui laissent passer l'eau. Tôt ou tard, nous devrons refaire toute la toiture et cela représente beaucoup d'argent", explique Poosak à l'AFP.