Piochez quelques idées de visites architecturales dans ce splendide ouvrage.

Le journaliste Thijs Demeulemeester et l'historienne Jacinthe Gigou ont compilé la liste ultime pour les fanas d'architecture. Dans leur recueil intitulé 150 Houses You Need to Visit Before You Die (NDLR: 150 maisons à visiter avant de mourir), les auteurs ont rassemblé des oeuvres à découvrir à travers le monde, pour tous les amateurs d'art de bâtir. On commence, par exemple, par le musée Horta ou la Villa Empain dans notre belle capitale. Mais il ne faut pas avoir peur de voir grand: on prévoira ainsi un détour par la villa Majorelle et ses mille couleurs à Marrakech, la somptueuse Villa Necchi Campiglio milanaise des années 30 aperçue dans le film Io sono l'amore ou encore la célèbre Eames House à Los Angeles.