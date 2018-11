Autant d'idées d'activités pour profiter de la montagne sans chausser ses skis

Découvrir la montagne à travers le contact animal

Vous aimez le contact avec les animaux ? Pourquoi ne pas délaisser vos skis ou snowboard pour vivre une expérience inoubliable avec le meilleur ami de l'homme. En apprenant à conduire un traîneau, le Pays des Écrins vous plonge dans ses paysages immaculés pour goûter à la vraie vie de musher. (mushing-addict.fr). Et si le mushing vous intéresse voire vous passionne, la station de Valgaudemar www.champsaur-valgaudemar.com/, dans la vallée de Champsaur, organise le week-end du 5 et 6 janvier la Valgaude traineau, un rassemblement international de mushers avec plus de 1000 chiens venus des quatre coins du monde. En montagne, le contact avec la nature va de soi. Après celle de meneur d'attelage, c'est l'activité de berger que Champoléon vous propose de découvrir. Au retour des pistes, la Maison du Berger permet au visiteur de découvrir les métiers de berger et d'éleveur aujourd'hui, à travers une visite ludique et un parcours de la vallée à la montagne. En famille, en groupe, adulte ou enfants, des films, expos, rencontres animent ce lieu de convergences des cultures pastorales alpines. (www.maisonduberger.com).

Faire un voyage gastronomique au sommet

La gastronomie vous passionne, même - et peut-être surtout - en vacances ? Marchez dans les pas de Polycarpe Bouchu, guide conférencier qui vous ouvrira aux mystères de Briançon, à travers une mise en scène de la culture gastronomique locale à la recherche des lieux imprégnés d'histoire et d'odeurs alléchantes. Une balade qui vous mènera jusqu'aux fourneaux de Laurent Berruyer, adepte du mouvement international Slow Food et formateur au centre de formation des métiers de la montagne, aux côtés duquel vous pourrez participer au repas de la fête donnée à l'occasion du 10e anniversaire de l'inscription des fortifications de Vauban dans la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. De la cuisine de ce chef généreux vous sortirez un menu fait de plats à base de produits locaux, issus de la cueillette et de la pêche, comme le veulent les préceptes slow foodiens. Ne ratez pas cette expérience historique et culinaire, à vivre ensemble en février 2019. Mais attention, les places sont limitées, mieux vaut réserver. 33 (0)4 92 20 29 49 www.ville-briancon.fr

Et pour en prendre plein les papilles, les meilleurs chefs étoilés de la région se donnent rendez-vous pour la 8e édition des Chefs au sommet à Auron, le Festival de la Gastronomie de Montagne. Du 19 au 25 janvier, c'est une véritable cure de bon goût, de saveurs des montagnes et de bien-être au sommet qui vous attend au sommet des Alpes du Sud. Chaque soir, les restaurants de la station et des villages de St Etienne de Tinée et St Dalmas le Selvage vous proposent des menus gastronomiques pour seulement 45 euros. Au menu, pour tous, divertissements et dégustations sur les pistes pour les gourmets et gourmands, animés par les Toques brûlées et l'Union des Artisans Pâtissiers Chocolatiers des Alpes-Maritimes. Pour vous mettre l'eau à la bouche, petit rappel en images de l'édition précédente.

Découvrir un patrimoine architectural classé à l'Unesco... en raquettes

A l'instar de Briançon évoqué ci-dessus, la place forte de Mont Dauphin, fortification que l'on doit à Vauban, est elle aussi classée au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 10 ans cette année. Pourquoi ne pas profiter de cet anniversaire pour découvrir ce trésor architectural et la superbe richesse des paysages préservés du Guillestrois en raquettes ? Une expérience physique et contemplative à vivre chaque mercredi du 1er janvier au 31 mars. www.place-forte-montdauphin.fr

Se glisser dans les coulisses et les métiers de la montagne

À l'instar de la mer, l'environnement montagnard possède ses particularités. Si la montagne vous passionne, pourquoi ne pas profiter du séjour pour en savoir plus, et suivre ceux qui rendent cet univers si exceptionnel. Comment se fabrique la neige ? Son damage ? À Vars, vous pourrez visiter les coulisses d'une usine à neige, rencontrer les niviculteurs qui oeuvrent dans l'ombre pour pallier le manque de neige naturelle. Mais aussi découvrir les secrets du damage, dans le Val d'Allos.

À Risoul, dès la tombée de la nuit, vous pourrez grimper à bord des dameuses pour découvrir le travail qui se cache derrière ces pistes que vous dévalez la journée. Vous pourrez aussi participer à l'entraînement des maîtres-chiens et à l'opération "Saint Bernard des neiges".

Mis en situation sous la neige, ni une ni deux le chien d'avalanche vient à votre secours. Les vacances servent aussi à prendre conscience des risques en montagne. (risoul.com)

Et pourquoi devenir pisteur d'un jour, comme le propose Valberg. L'idée : vivre la station - labellisée Flocon vert (faire lien)- de l'intérieur en suivant dès potron-minet les pisteurs, et de participer à l'ouverture du domaine skiable. Un bon moyen de découvrir l'envers du décor et un métier passionnant. Sans oublier cette opportunité d'être seul au monde sur les pistes.

Voici autant d'initiatives de la part des stations pour se familiariser avec ces métiers propres à la montagne. Et pourquoi le faire dès le plus jeune âge, et se découvrir une vocation, grâce aux activités proposées à Risoul aux plus jeunes, qu'ils soient des ptis dameurs, des ptis pisteurs ou des ptis scientifiques.

En prendre plein au village Igloo Pelvoo

Installé au coeur de la station de Pelvoux-Vallouise, le site et ses installations sont conçus, réalisés et mis en place par une équipe à la fois de professionnels et des bénévoles locaux. Pour l'occasion, des sculpteurs des Hautes Alpes présenteront leurs nouvelles oeuvres éphémères dans un igloo géant contenant des sculptures de neige et de glace.

Très à la mode depuis quelques années, le principe de l'Escape Game a pris place dans un chalet dont il vous faudra réussir à sortir en moins de 30 minutes montre en main. Projection de film en 360 ° dans le dôme géodésique, mais aussi des espaces ludiques (jeux de société en bois, pistes de luge, etc) en libre accès et animations pour petits et grands feront vibrer ce village Igloo Pelvoo, ouvert du 23 décembre au 18 mars..ww.igloopelvoo.com

Après le ski nordique, délassez-vous dans les bains nordiques

Imaginez-vous à 2000m d'altitude, en plein coeur du domaine skiable de Réallon, dans un bain chaud en plein air, dans une barrique en bois de cèdre rouge où l'on s'immerge dans une eau chauffée à 40° par un poêle à bois. C'est ce que propose les bains nordiques de Bacchus. Un moment hors du commun avant de prolonger la soirée autour d'un apéritif finlandais et d'un buffet montagnard, dont profiter à 15 minimum, à base de produits régionaux au restaurant d'altitude Le Bacchus. Avec arrivée en dameuse, histoire de parfaire l'ambiance montagnard. www.reallon-ski.com

Et bien plus encore...

Parce qu'il est indispensable de diversifier l'offre, pour satisfaire les envies des vacanciers et ne pas tout miser sur la neige, nombreuses sont désormais les stations à offrir une foule d'activités et infrastructures. Ainsi Colmiane possède-t-elle la plus grande tyrolienne de France.

À Orcières, vous pourrez aussi pratiquer la tyrolienne, une des plus grandes d'Europe, mais aussi la course en traineau, le snakegliss, profiter du winterparc avec ses bouées sur neige, faire du parapente, batbike, karting, motoneige, les raquettes, le spa et les bains nordiques.

Le Waouland Park, tout nouveau Snow Park de Risoul, ouvert à tous. Les débutants pourront découvrir de nouvelles senstations de glisse, ceux du freestyle sur un parcours adapté. Ou les riders confirmés qui découvriront une nouvel univers fait de jib, mini wall. Une cool zone. Sensations garanties.