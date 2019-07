Avec 12 vols hebdomadaires à destination et en provenance de Bristol et 6 vols hebdomadaires à destination et en provenance de Hanovre, Brussels Airlines relance les lignes qui étaient auparavant exploitées par Flybmi, tombé en faillite en février 2019.

A partir de début septembre, Brussels Airlines reliera Bruxelles à Bristol et Hanovre 5 fois par semaine. Puis, àA partir du 27 octobre, la compagnie aérienne augmentera la fréquence de ses vols à destination de Bristol à 12 vols hebdomadaires et de Hanovre à 6 vols par semaine.

Bristol

. © Getty Images

Berceau du graffeur Banksy, du trip hop, et désignée City of Film par l'Unesco en 2017, Bristol est inconstestablement une ville de culture, et de cultures alternatives. Elle bouillonne et regorge d'initiatives artistiques et culturelles, et offre un riche patrimoine à explorer pour ses visiteurs. En incontournables, citons le Clifton Suspension Bridge et les oeuvres de Banksy, à découvrir au fil des déambulations. Elle est une destination idéale pour les amateurs de citytrips.

Hanovre

L'hôtel de ville © Christian Hirsch

Hanovre est la capitale du Land allemand de Basse-Saxe, une ville charmante, souvent sous-estimée, située au confluent de la Leine et de son affluent l'Ihme. Il offre de nombreux parcs et des oasis verdoyantes, dont les plus célèbres sont les jardins royaux de Herrenhausen et la précieuse forêt d'Eilenriede qui s'étend jusqu'au centre-ville. Réputée pour son accueil chaleureux, Hanovre abrite de nombreuses foires et salons et accueille de nombreux événements, braquant sur elle l'attention internationale. Cette liaison entre Bruxelles et Hanovre fera la joie des voyageurs d'affaires. Située au centre de l'Allemagne et de l'Europe, Hanovre est également un site économique particulièrement attrayant pour les visiteurs nationaux et internationaux.