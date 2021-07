Les provinces de Hollande-Septentrionale, Hollande-Méridionale, Utrecht, Brabant-Septentrional, Gueldre et Overijssel sont passées au rouge foncé sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) faisant état de l'avancée du coronavirus. Cela signifie qu'un nombre particulièrement important de personnes ont été testées positives au cours des deux dernières semaines.

CORONAVIRUS

Une grande partie des Pays-Bas en rouge foncé sur la carte européenne (2)

La province de Groningen était déjà la région la plus contaminée et continue de l'être.

Restent en rouge: les provinces de Zélande, Limbourg, Drenthe, Frise et Flevoland restent également en rouge.

Il y a quelques semaines, une grosse partie des Pays-Bas étaient encore au vert, avec quelques parties en orange. Le nombre de cas positifs a augmenté dans plusieurs destinations de vacances européennes, selon la dernière mise à jour des données de l'ECDC jeudi.

L'île méditerranéenne de Malte passe elle aussi au rouge, ainsi que la principauté d'Andorre.

Carte européenne des voyages du 22 juillet 2021 © DR

C'est notamment le cas de l'Espagne, où des villes comme Valence, Majorque et Ibiza sont passées du rouge au rouge foncé.

En Grèce, la Crète est également devenue rouge foncé. .

Mise à jour du 19 juillet 2021 : Espagne et Portugal désormais entièrement rouges, Grèce, Croatie et Sud de la France passent au orange

Plusieurs régions de la France sont passées du vert à l'orange alors qu'en Italie, la Sardaigne, la Sicile, Venise et Rome sont désormais oranges.

L'ECDC met sa carte à jour toutes les deux semaines. Une large partie de l'Europe reste verte, ce qui signifie que l'épidémie y est encore sous contrôle.

