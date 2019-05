S'enfuir loin du tourisme de masse, en quête de silence et d'immensité. Partir pour mieux se retrouver, être libre et marcher l'esprit léger. Voici cinq endroits où personne ne vous empêchera de souffler.

L'ANCIEN ROYAUME DU MUSTANG, AU NÉPAL

Perle népalaise au coeur de l'Himalaya, le Mustang est clairement l'un de secrets les mieux gardés d'Asie. Pour partir à la découverte du " petit Tibet ", plusieurs options : à pied, à cheval, en 4x4 ou même en hélicoptère. Dans ces vallées parsemées de villages et de monastères bouddhiques, on se retrouve loin de tout et ça fait un bien fou. Pas de Wi-Fi, pas de 4G, pas d'électricité, et pas le moindre hôtel de standing à l'horizon. Les locaux, par contre, sont prêts à vous ouvrir leurs portes et à partager un bon repas avec vous, en dégustant une bière Lhasa. Cent pour cent bouddhiste, cette région méconnue a (volontairement) oublié de s'angoisser face au temps qui passe.

...