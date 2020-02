Le port croate de Rijeka, sur les rivages de l'Adriatique, a lancé samedi, en présence de plusieurs milliers de personnes, ses festivités de capitale européenne de la culture, titre qu'il partage en 2020 avec Galway en Irlande.

Plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux touristes, ont bravé l'averse pour assister aux nombreux évènements et spectacles qui ont jalonné cette journée à laquelle ont participé des centaines d'artistes, acteurs, chanteurs ou danseurs, selon un photographe de l'AFP.

Les spectateurs ont pu assister à de nombreux concerts dont l'un a été donné dans l'édifice historique du marché aux poissons et s'intéresser à l'histoire récente de Rijeka grâce à une installation longue de 200 mètres présentant la chronologie des évènements sur l'avenue Korzo, la principale artère de la ville.

. © Belga Images

. © Belga Images

. © Belga Images

Rijeka, troisième ville de Croatie, est la première du pays a être désignée capitale européenne de la culture. Peuplée de 120.000 habitants, elle a été un port industriel prospère abritant aussi des chantiers navals réputés, a souffert notamment de la guerre d'indépendance (1990 - 1995).

Riche de son passé historique, ayant appartenu à différents pays au cours du XXe siècle, de l'empire autro-hongrois en passant par son annexion par l'Italie, puis l'occupation nazie, l'intégration à la Yougoslavie avant d'aboutir à l'indépendance de la Croatie, Rijeka mise à présent sur le tourisme et les manifestations culturelles pour se refaire une santé économique.

Le principal évènement, intitulé "Opera Industriale" s'est tenu samedi soir au port, lieu emblématique de l'identité de la ville et symbole de son ouverture. Cet évènement "narre l'histoire de Rijeka, "port de la diversité"", devise des manifestations culturelles qui seront organisées tout au long de l'année, a déclaré le maire Vojko Obersnel.

. © Belga Images

. © Belga Images

. © Belga Images

En 2019, la Croatie a attiré près de 21 millions de touristes.

