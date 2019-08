Voici une sélection époustouflante de randonnées à travers une nature grandiose. De quoi donner un avant-goût de ce à quoi ressemble le vaste monde si on le parcourt avec des chaussures de marche.

Rik Merchie, un randonneur passionné, a interviewé toutes sortes de randonneurs sur leur trek le plus emblématique, du Congo à la Corse. Il leur a aussi demandé quels étaient les petits secrets de ces parcours mythiques.

El Camino Francés en France et en Espagne

El Camino Francés © getty

El Camino Francés est le plus populaire de tous chemins qui vont à Saint-Jacques de Compostelle.

Topo de la randonnée : 780 kilomètres à faire en 1 mois. C'est l'idéal pour les randonneurs débutants, qui recherchent une longue randonnée sans aller à l'autre bout du monde ou sans être coupé de toute civilisation.

Secret de randonnée : Sur le Camino Francés, après avoir traversé les Pyrénées, vous traverserez les régions autonomes espagnoles de La Rioja et de Navarre. Dans le village d'Irache, un domaine viticole local offre aux pèlerins du vin gratuit. Sur leur façade est accroché un robinet où, en tant que pèlerin, vous pouvez remplir votre gourde de cette délicieuse et spirituelle hydratation. A ne pas manquer !

Le Mont Nyiragongo au Congo

Le Nyiragongo est un volcan actif dans le nord-est de la République démocratique du Congo.

Le Mont Nyiragongo au Congo © getty

Topo de la randonnée : 8 kilomètres à parcourir en 2 jours. Il fait le tour du plus grand lac de lave du monde, dans le plus ancien parc naturel d'Afrique et patrimoine mondial de l'Unesco.

Secret de randonnée : Quand le soleil se couche, la lave chaude commence son spectacle pyrotechnique. La lueur rouge embrase le cratère en un rien de temps. De quoi assurer des heures de rêveries fascinées.

West Highland Way en Écosse

Le West Highland Way est une randonnée de longue distance à travers les Highlands écossais.

West Highland Way en Ecosse © getty

Topo de la randonnée : 154 kilomètres à effectuer en 5 à 7 jours parmi les paysages les plus rugueux d'Europe et qui sont pourtant accessibles. Autre bonheur : avant même de s'en rendre compte, on est en pleine nature. Enfin, si le temps est parfois contraire, les pubs sont beaux.

Le secret de la randonnée : Une journée de mauvais temps? Si vous êtes près de Kinlochleven, un village de West Highland Way à 24 kilomètres de Fort William, vous trouverez le Ice Factor, une salle d'escalade sur glace.

Salkantay Trek au Pérou

Le Salkantay Trek est une route moins fréquentée vers le Machu Picchu que l'inca trail. Il est aussi beaucoup moins cher.

Salkantay Trek au Pérou © getty

Topo de la randonnée : 74 kilomètres à effectuer en 4 à 5 jours . Le parcours est varié et passe d'un paysage rocheux aux vallées verdoyantes.

Secret de randonnée : La veille de votre arrivée au Machu Picchu, à Santa Teresa, vous pourrez vous laver dans les Baños Termales de Cocalmayo. Laissez ces sources chaudes envelopper vos jambes fatiguées avant d'attaquer l'une des sept merveilles du monde.

Le Araroa en Nouvelle-Zélande

Te Araroa signifie longue route en maori. C'est effectivement le plus long sentier pédestre de Nouvelle-Zélande.

Le Araroa en Nouvelle-Zélande © getty

Topo de la Randonnée : 3000 kilomètres à effectuer en 6 mois. On parcourt un terrain incroyablement varié et on rencontre une population locale des plus hospitalières ainsi qu'une faune sauvage, mais sans danger.

Secret de la randonnée : Pieds douloureux ? Pas de problème. Le Te Araroa peut se faire non seulement à pied, mais aussi en kayak pour certaines parties. Vous pouvez louer ces bateaux sur place. La plus longue section ? 180 kilomètres sur la rivière Whanganui. Bon pour une semaine de pagayage !

GR20 sur la Corse

Le GR20 traverse la Corse en diagonale du nord au sud.

GR 20 © getty

Topo de la randonnée : 170 kilomètres en 12 jours. C'est le GR le plus difficile d'Europe puisqu'il mélange randonnée et escalade et que vous traversez une île !

Secret de randonnée : Le lac de Nino, deuxième plus grand lac de Corse et source de la rivière Tavignano, est l'un des passages forts du sentier. Le lac est entouré de pouzzines - des lacs plus petits et tourbeux.

Pacific Crest Trail aux États-Unis

Le Pacific Crest Trail (PCT) est un sentier de longue distance pour les marcheurs et les cavaliers dans les régions montagneuses de l'ouest de l'Amérique du Nord.

Pacific Crest Trail aux États-Unis © getty

Topo de la randonnée : 4265km qui se parcourent en 6 mois. Ce long parcours passe presque exclusivement à travers les parcs nationaux protégés. Il se dégage aussi une ambiance et un sentiment de communauté pour ceux qui le parcourent.

Secret de randonnée : Le vaste Crater Lake est une oasis absolue dans le sud de l'Oregon, par ailleurs très sec. N'hésitez pas à enlever vos vêtements et à nager dans le lac le plus profond des États-Unis.