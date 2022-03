En images: toutes les photos gagnantes des World Nature Photography Awards 2022

"Lorsque le meilleur de la science et le meilleur de l'art se combinent, des choses étonnantes peuvent être réalisées". Telle est la devise des World Nature Photography Awards, prestigieux concours international de photographie dont les organisateurs espèrent sensibiliser le public, en lui montrant à quel point la nature et le règne animal sont beaux. Et ainsi, amener les humains à prendre mieux soin du monde qui les entoure.