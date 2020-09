Situé dans le Brabant wallon, à 6 km de Jodoigne, Mélin vient de décrocher le titre de "Plus beau village de Wallonie 2020", après une "compétition" qui s'est déroulée tout l'été.

Bien que classé ex aequo avec Torgny et ses airs de "Provence belge", c'est bien Mélin qui a remporté la timballe, grâce au vote du public qui l'a largement plébiscité.

Le village est réputé et apprécié pour ses fermettes en pierres de Gobertange, une pierre blanche calcaire remplie de charme et d'authenticité.

Avec ses autres habitations en briques et ses toits en tuiles rouges et noires, ce village conserve l'empreinte seigneuriale, à travers l'organisation architecturale de ses fermes, mais aussi parfois de par le nom, comme la cense du Seigneur.

Ruisseaux, petits étangs, ponts en fer forgé, rangées de saules et de peupliers dessinent un écrin végétal au charme incontestable. L'harmonie règne à Mélin, et c'est sans doute pour cela que le village a séduit les Belges.

