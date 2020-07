La maison natale de l'artiste ostendais James Ensor rouvrira mardi ses portes au grand public. Le musée a été rénové et transformé en un centre d'expérience. Initialement prévue pour le mois de mai, l'ouverture du lieu a dû être repoussée en raison des mesures liées au Covid-19.

Le musée se compose de la maison de James Ensor et d'un centre d'expérience interactif dans le bâtiment adjacent. Chaque espace montre un thème distinct de la vie et de l'oeuvre d'Ensor. En plus de la visite audio classique, la visite en famille permet aux amateurs d'art de suivre Gust, le domestique du peintre, qui propose un mélange de missions et d'anecdotes amusantes.

"Ce pionnier de l'art moderne était lié à sa ville natale comme aucun autre peintre", affirme le curateur Xavier Tricot. "Ensor n'a pas peint que des paysages marins, il a aussi représenté le port, les toits et les rues d'Ostende". La ministre flamande du Tourisme Zuhal Demir se réjouit de la réouverture du musée. "J'aimerais, au cours des prochaines années, poursuivre la célébration des Maîtres flamands, du Limbourg à la Flandre occidentale. La Maison James Ensor en est un merveilleux exemple".

Le musée rénové devait normalement ouvrir le 19 mai, mais cette ouverture a été reportée en raison des mesures liées au nouveau coronavirus. La province de Flandre occidentale et l'agence Toerisme Vlaanderen ont investi respectivement 125.000 et 1.809.870 euros dans le projet.

La première exposition "Ensor et Ostende", un hommage de la station balnéaire à l'un de ses fils les plus célèbres, se déroulera à partir de mardi jusqu'au 27 septembre 2020. Les billets doivent être réservés à l'avance via www.ensorstad.be. Le port d'un masque de protection est recommandé.

Plus d'informations sur la maison de James Ensor, sur le site Web du musée

