La plateforme des femmes qui hébergent gratuitement les voyageuses en solo

Le voyage est source de connaissance, mais aussi d'émancipation. Il est donc essentiel à la formation. Pourtant, pour de nombreuses femmes et jeunes femmes, voyager seule reste source d'angoisse, et de réserve. Pour plus que voyager solo soit un frein, la plateforme lavoyageuse a vu le jour.

