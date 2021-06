Pour célébrer la Journée mondiale du vélo, le 3 juin dernier, les Pays-Bas ont ouvert une nouvelle piste cyclable: la piste cyclable des châteaux, qui relie deux magnifiques châteaux dans la province d'Utrecht. Longue de 40 kilomètres, cette nouvelle route pour les vélos débute à Slot Zuylen, près de la ville d'Utrecht, rejoint Kasteel de Haar pour revenir à son point de départ.

Les premières pierres du château de Slot Zuylen, situé sur la Vecht, ont été posées vers 1250. L'édifice doit son nom à la famille Van Zuylen, qui en était propriétaire jusqu'au XVe siècle. Aujourd'hui, le château ressemble à ce qu'il était au XVIIIe siècle, lorsqu'il a adopté sa forme en V.

C'est également à cette époque que le mur sinueux de 120 mètres de long a été construit. Le résident le plus célèbre du château était l'écrivaine et compositrice néerlando-suisse Belle van Zuylen (1740-1805).

Château de Zuylen © Trudelies de Graaf

Un parc d'un hectare et demi entoure le château. On y trouve également des douves, une remise où se trouve le café du musée et plusieurs monuments nationaux dont une ferme et une maison de jardinier.

L'intérieur du château, ses meubles d'époque, ses peintures anciennes et ses ustensiles sont bien conservés. Une visite audio permet de découvrir la salle à manger, la bibliothèque, le salon de thé, la chambre de Belle de Zuylen, le boudoir, la cuisine et de nombreuses autres pièces. Vous apprendrez tout sur la vie de la femme de lettres, et des autres illustres résidents.

Après avoir dégusté une soupe maison ou un morceau de gâteau cuisiné à partir des fruits et légumes du jardin du château dans la Koetshuis, vous enfourcherez votre vélo pour une promenade à travers le coeur vert des Pays-Bas.

Vous passerez par le village historique de Breukelen (connu pour le château de Nijenrode), le moulin à vent d'Oud-Zuilen, le Bethunepolder et le Fort Tienhoeven, pour arriver au château de De Haar, le plus grand et le plus luxueux des Pays-Bas.

Coeur vert © Getty Images Breukelen © Getty Images

En 1892, le baron Etienne van Zuylen Nijevelt a engagé l'architecte Pierre Cuypers, concepteur du Rijksmuseum et de la gare centrale d'Amsterdam, pour construire un nouveau château sur les vestiges d'un château en ruine. Le nouvel édifice se voulait doté de toutes les commodités modernes telles que l'eau courante, l'électricité, le chauffage central, un bain turc et un ascenseur.

Au XXe siècle, le luxe du château a attiré des stars internationales telles que Roger Moore, Brigitte Bardot, Coco Chanel, Maria Callas et Yves Saint-Laurent.

Le Château de Haar vu du ciel © DR

Château de De Haar © Getty Images

Le château donne une bonne idée de la vie luxueuse que menait la famille van Zuylen van Nijevelt : vous traversez la salle des chevaliers, la salle de bal, la bibliothèque, le salon de coiffure, la salle à manger, les différentes chambres, la cuisine et les logements du personnel.

Vue de l'intérieur du Château de Haar © DR

Vue de l'intérieur du Château de Haar © DR

Chambre du personnel du Château de Haar © DR

Le café du musée du château de Haar est également situé dans l'ancienne remise à voitures.

Le château est entouré d'un grand parc d'une superficie de 55 hectares. Il comprend des jardins paysagers, dont une roseraie traversée par des sentiers, une forêt-parc, un parc à daims, une prairie de pique-nique près de l'étang et de nombreux autres aspects magnifiques.

Il est ensuite temps de prendre le chemin du retour : à travers les polders et le long de la Vecht, on peut apercevoir les belles maisons de campagne. Elles datent du XVIIe siècle, période de prospérité pour les grandes familles d'Amsterdam qui ont alors construit ces maisons de campagne pour y passer l'été.

L'itinéraire se termine là où il a commencé : à Slot Zuylen.

Château de Zuylen © Trudelies de Graaf

Arno Ruis, responsable du programme des châteaux à l'Office néerlandais du tourisme de la région, ne cache pas son enthousiasme à l'égard de cette nouvelle boucle cyclable: "La route des châteaux permet de visiter deux châteaux attrayants à partir du 5 juin, date de réouverture des musées des châteaux, et de faire une halte dans des lieux de déjeuner singuliers qui s'inscrivent dans l'histoire de ces châteaux et des maisons de campagne, comme le restaurant De Zusters à Buitenplaats Doornburgh ou le Coach House à Kasteel de Haar".

Vous trouverez d'autres itinéraires cyclables le long des châteaux néerlandais sur le site www.fietsnetwerk.nl

