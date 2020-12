Grâce à des mesures de protection, le bison européen ne figure plus sur la liste des espèces menacées. Cela s'applique aussi à 25 autres espèces, mais dans le même temps, 31 espèces sont à ce jour officiellement éteintes.

Il y a aujourd'hui 128 918 espèces sur la "Liste rouge" de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Pas moins de 35 765 espèces sont sous pression, allant de "vulnérables" à "gravement menacées".

Le bison européen (Bison bonasus) ne fait plus partir des espèces menacées à ce jour. Grâce à des efforts de longue haleine, la population sauvage a plus que triplé, passant d'environ 1800 animaux en 2003 à plus de 6200 en 2019. En conséquence, l'espèce est passée de la catégorie "vulnérable" à la catégorie "presque menacée".

L'espèce n'a survécu qu'en captivité au début du siècle dernier et a été réintroduite dans la nature dans les années 1950. Les populations les plus importantes se trouvent maintenant en Pologne, au Belarus et en Russie.

Mais les 47 troupeaux restent largement isolés et vivent dans des zones limitées et moins adaptées. À peine huit populations sont suffisamment importantes pour être génétiquement viables à long terme. Par conséquent, l'espèce reste dépendante d'efforts continus tels que le déplacement des animaux vers de meilleurs habitats et des interventions visant à éviter les conflits avec les agriculteurs.

"Historiquement, les bisons européens ont été réintroduits principalement dans des habitats boisés, où ils ne trouvent pas assez de nourriture en hiver", explique Rafal Kowalczyk de l'International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Lorsqu'ils quittent la forêt pour se rendre dans des zones agricoles, ils entrent souvent en conflit avec les habitants de ces zones. Il sera donc important de créer des zones protégées avec des prairies ouvertes où ils pourront "brouter".

© Reuters

Dauphins d'eau douce

Les dauphins d'eau douce à travers la planète ne se portent pas si bien. Toutes les espèces sont officiellement "en danger" depuis que l'on dispose de plus de données sur le dauphin d'Amazonie et qu'il figure directement sur la liste des espèces menacées. L'espèce du petit dauphin gris souffre beaucoup des barrages et de la pollution des rivières et finit souvent dans les filets de pêche.

Dans le même temps, la liste des espèces disparues s'allonge. Par exemple, le Carcharhinus obsoletus, surnommé "requin perdu" parce qu'il s'est éteint après un siècle de surpêche. En outre, trois espèces rares de grenouilles d'Amérique centrale sont aujourd'hui officiellement éteintes, tandis que 22 autres espèces de grenouilles sont répertoriées comme "en danger critique d'extinction" et peut-être même éteintes.

"Le bison européen et vingt-cinq autres espèces qui sont de retour montrent la puissance de la conservation de la nature", déclare Bruno Oberle, directeur général de l'UICN. Dans le même temps, la liste croissante des espèces disparues rappelle avec force qu'il est urgent d'intensifier les efforts de conservation de la nature. La lutte contre les menaces mondiales, telles que la pêche non durable, le défrichement et les espèces envahissantes, nécessite une protection de l'environnement dans le monde et dans tous les secteurs de l'économie".

"Les succès de la conservation de la nature dans la mise à jour de la Liste rouge d'aujourd'hui sont la preuve vivante que le monde peut fixer et atteindre des objectifs ambitieux en matière de biodiversité", a déclaré Jane Smart, directrice de la protection de l'environnement à l'UICN. Ils réaffirment la nécessité d'engagements réels et mesurables dans la formulation et la mise en oeuvre du cadre mondial pour la biodiversité de l'après-2020.

