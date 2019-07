Pendant tout l'été, on vous fait visiter les coulisses des palaces mythiques du Vieux Continent. Cette semaine, retour sur le destin d'un vénérable établissement londonien, décor et témoin d'événements marquants depuis plus de 180 ans.

Si Londres ne manque pas d'hôtels de luxe, bien peu d'entre eux peuvent s'enorgueillir d'une histoire aussi riche que celle du Brown's - et pas seulement parce qu'il s'avère être l'un des plus anciens de la capitale britannique. Situé dans le quartier particulièrement posh de Mayfair, entre Piccadilly et Regent's street, le 5-étoiles est cerné par les innombrables galeries d'art qui jalonnent Albermarle street - si ce nom vous évoque quelque chose, c'est probablement grâce à l'Albermarle Club et à son membre le plus célèbre, un certain Oscar Wilde. D'ailleurs, bien plus qu'aux arts plastiques, c'est à la littérature que le Brown's doit certaines des plus belles pages de son histoire. Et ce dès les premiers jours: James Brown, qui fonda l'h...