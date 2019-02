Le Maroc veut restaurer le théâtre Cervantès de Tanger, chef-d'oeuvre de l'architecture espagnole cédé par l'Espagne

View this post on Instagram

Tanger despierta con una gran noticia. El gobierno español ha cedido el gran Teatro Cervantes a Marruecos, después de cerrar en 1985 y dejarlo hasta casi el punto del desplome, este edificio lleno de historia volverá a la vida. Gracias a la organización #sostenerloquesecae por todo el esfuerzo.