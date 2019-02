Le plus beau terminal du monde reconverti en hôtel (en images)

C'est l'un des décors les plus mythiques de l'aviation internationale, oeuvre du non moins mythique Eero Saarinen, architecte et designer américain d'origine finlandaise. Fermé à l'aube de son demi-siècle d'existence, lors du rachat de la TWA par American Airlines, le terminal 5 a gardé une place de choix dans le coeur des amateurs d'esthétique moderniste - et même ...