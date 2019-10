Afin de lutter contre un afflux de touristes, le Taj Mahal devrait prochainement autoriser les visites nocturnes.

Le joyau de l'Inde à découvrir durant la nuit, à la lueur de la lune ? Si l'idée peut sembler à première vue étrange, elle a pour objectif de protéger le monument historique sur le long terme. En allongeant les heures de visite, les autorités espèrent en effet limiter la fréquentation en journée et ainsi préserver le site.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, leTaj Mahal attire en moyenne 22 000 visiteurs par jour. Un horaire clairement insuffisant pour les touristes, de plus en plus nombreux. "Nous avons reçu de nombreuses demandes pour permettre des visites de nuit. Nous sommes déterminés à en faire une réalité ", a garanti Prahlad Singh Patel, ministre du Tourisme et de la Culture, cité par une chaîne d'information de New Delhi. Pour développer ce tourisme nocturne, le ministère du Tourisme prévoit d'installer des éclairages autour du site et de multiplier les infrastructures d'accueil.

Outre le Taj Mahal, 9 autres attractions populaires d'Inde devaient elles aussi prolonger leurs heures de visite : le temple Rajarani, les temples de Duladeo et Khajurâho, le mausolée de Sheikh Chilli, de Safdar Jung, la tombe de Humayun, l'ensemble de monuments de Pattadakal et Gol Gumbaz, l'ensemble des temples Markanda et Chamursi, Man Mahal, Vaidhshala et le Rani-Ki-Vav.