Le yoga en montagne, pour revenir à l'essentiel

Inconciliables, les chakras et le schuss? Pas à Verbier, en Suisse, où le freerider Emilien Badoux prouve que ski et yoga ont tout à gagner d'un rapprochement. On a testé pour vous le nirvana au-dessus des cimes enneigées.

© D CARLIER

A 1.500 mètres d'altitude, Verbier se découvre comme le plus grand domaine skiable de Suisse. Quelque 410 kilomètres de pistes majoritairement exposées plein sud, chalets de rêve ou hébergements 5-étoiles: cette station huppée draine son lot d'aficionados fortunés. Preuve de ce succès, le groupe Marriott a choisi la station helvétique pour y inaugurer, en 2013, son premier hôtel W de montagne. Le concept? Un endroit panachant atmosphère alpine et esthétique urbaine. Le mariage a beau sonner improbable sur papier, cette rencontre entre un refuge chamoniard et un loft new-yorkais fait le plein. Plafonds en bois recyclés, canapés en cuir et fausse fourrure, teintes sombres, débauche de matières, graffitis signés par l'artiste américain Buff Monster... La scénographie séduit une audience branchée. Dopée à l'adrénaline, celle-ci assaille de demandes improbables le "mountain concierge" - une sorte d'homme aux clefs d'or d'altitude qui se démène aux quatre coins de la poudreuse pour que chacun puisse avoir sa dose d'endorphine, entre héliski et vertigineuses sorties hors-piste.

